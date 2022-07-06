Штраф 10 тысяч и моральный ущерб – 250: На Кубани осудили ритуальщика за гроб возле администрации

Приговор не вступил в законную силу

Суд рассмотрел дело в отношении Романа Пикало из Тимашевска, который оказывал ритуальные услуги. Он обвинялся в надругательстве над телом умершей.

- Подсудимый оказывал ритуальные услуги. 30 ноября 2021 года он заключил с потерпевшим договор за организацию похорон его умершей матери. За плату ритуальщик должен был транспортировать тело умершей в морг. Однако в морге не приняли его, так как был выходной. И в протест подсудимый, чтобы привлечь общественное внимание, привез гроб на центральную площадь перед администрацией района, - напомнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Сторона защиты настаивала на том, что все действия подсудимого являлись отчаянной попыткой добиться покоя тела и сдать его в морг.

- Суд счет действия Пикало надругательством над телом умершего и добавил, что он действовал цинично и безнравственно, оскорбляя память об умершем и чувства его близких. Романа Пикало оштрафовали на 10 тысяч рублей, а также назначили компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в 250 тысяч рублей, - сообщили в суде.

Стоит отметить, что после инцидента Пикало возместил потерпевшим затраты на ритуальные услуги и погребение.

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