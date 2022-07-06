Яна Рудковская в Сочи катается на яхте за 450 тысяч рублей в день

Семья Плющенко с друзьями на яхте в Сочи. Фото: личный архмв Рудковской

Семья Евгения Плющенко уже второй день подряд разъезжает на судне "Святая Мария" в акватории Черного моря в Сочи. Час аренды этой яхты обходится звездной семье в 45 тысяч рублей. Цена указана на официальном сайте аренды яхт. Если судить по соцсетям супруги фигуриста Яны Рудковской, то на судне они проводят примерно 10 часов. То есть за день они отдают 450 тысяч рублей.

В первый день Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их сын Гном Гномыч путешествовали с телеведущими Мариной Ермошкиной и Алисой Лобановой. А во второй семья решила отдохнуть только втроем. За эти дни Яна Рудковская сменила несколько купальников и чуть не упала за борт.

Яна Рудковская выложила в Сеть видео, как сидит на борту яхты, элегантно вытянув ножки. А сзади нее стоит Евгений Плющенко, нежно приобняв супругу.

Все бы ничего, но Плющенко раза три чуть не скинул Рудковскую за борт. При этом он смеялся и угрожающе продолжал подталкивать супругу в море.

Их сын Александр разъезжал на гидроцикле, а потом и на арендованной “ватрушке”. После семья Плющенко проголодалась и они решили заказать еду прямо на яхту. Два дня звезды наслаждались барабулькой, креветками, устрицами, мидиями, осьминогами, хачапури и роллами. На обеденном столе можно было увидеть и картошку, приготовленную по разным рецептам.

- Женя не отдыхал полтора года. Как же здесь хорошо. Море классное, Сочи супер! - делится своими впечатлениями Яна Рудковская со своими подписчиками. - А еда с устричного бара очень вкусная!