Аншлаг на пляжах Кабардинки сняли на видео

Скриншот с видео

Жара, июль – самое время брать отпуск и отправляться на море. И судя по курортам Краснодарского края все так и сделали. Аншлаги сейчас не только на центральных пляжах Сочи, Геленджика и Анапы, много людей отдыхает и на диких территориях.

Фотограф из Анапы Андрей Маковозов приехал в курортный поселок под Геленджиком и был шокирован наплывом туристов. По его словам, ощущение, что с каждым жарким днем пляжи пополняются людьми все больше.

- Кабардинка, время 12 час. Нереальный аншлаг на пляже, трещит по швам. Я такого даже в Анапе на центральном пляже не видел. Люди лежат даже в проходах, в море тоже полно купающихся. Ощущение, что сюда приехали все, кто хотел и мог, - показал на видео обстановку в Кабардинке Макавозов.

Стоит отметить, что температура моря в настоящее время оптимальная для купания. В Сочи, Геленджике и Анапе вода прогрелась до 23 градусов. В Азовском море вода сейчас 24-25 градусов.

По прогнозам, на черноморском побережье до конца месяца будет аномальная жара. До конца недели воздух прогреется до 38 градусов. А в середине июля отметки на градусниках могут перевалить за 40.