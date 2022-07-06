Польет дождь, но пекло не спадет. В Краснодарском крае прогнозируют жару до +38 градусов

38-градусная жара ударит на Кубани. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Невыносимая духота установилась в Краснодарском крае. Жители и гости региона с раннего утра ищут, где бы освежиться. Если в городе многие пытаются охладиться в фонтанах, то на побережье сотни людей часами плавают в море. А как еще спасаться от жары? Причем прогнозы синоптиков, увы, не сулят ничего оптимистичного. В ближайшие дни пекло будет только усиливаться, к концу недели столбики термометров будут зашкаливать. К середине июля обещают и вовсе адские отметки!

По словам метеорологов, сейчас погодные условия над территорией Краснодарского края находятся под влиянием поля повышенного атмосферного давления

- В регионе наблюдается малооблачная теплая погода, без осадков, местами отмечаются порывы ветра, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом с 7 июля атмосферное давление в крае начнет понижаться, а уже 8-го числа на смену сухой погоде ливни и грозы. Правда, громыхать будет далеко не во всех районах.

- Дожди ожидаются кратковременные лишь в отдельных районах и 9 июля местами на Черноморском побережье, - уточняют в краевом гидрометцентре.

Вот только ливни, к сожалению, не собьют жару. Более того, жара будет нарастать.

- Температура воздуха продолжит повышаться, - говорят синоптики. - К концу рабочей недели в северо-восточных районах Краснодарского края достигнет значений +38° градусов днем.

В Краснодаре также будет преобладать солнечная погода.

- Грозовые дожди в кубанской столице не смогут освежить воздух, - добавляют в центре погоды «Фобос». - Дневная температура в городе +32-34 градуса.

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