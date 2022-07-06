О ружье, пробках и семье. Мэр Краснодара дал большое интервью «Комсомольской правде»

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Дмитрий Михеев: Обычно, когда приходит новый руководитель, он начинает с ремонта у себя в кабинете. Вот мы впервые в вашем кабинете, здесь что-то поменялось?

Андрей Алексеенко: Нет, только картины.

- А вот этот портрет Сталина, это чей?

- Ну, в смысле, картина моя, портрет Сталина.

- А вы не боитесь, что после этого интервью вас запишут в сталинисты?

- Думаю, нет. Почему? Это наша история. Об этом можно долго говорить, но забытая история умеет мстить, поэтому о ней нужно помнить.

- Ну коллеги-коммунисты ваш выбор оценят. Кстати, у вас с левыми какие сейчас отношения?

- Такие же, как и с правыми. Ровные.

- А почему портрет Косыгина?

- Ну это отдельная история. Как руководитель он мне импонирует, а у этой картины есть история. Мое первое место работы, завод «Краснодар Сельмаш». Это оттуда картина, просто на память.

- Скажите, а вы скучаете по Советскому Союзу?

- Знаете, я родился в Советском Союзе. Поэтому, конечно, мы скучаем по детству. Я не могу сказать, что я скучаю по режиму или по этой стране, но все мы родом из детства, все добрые и такие... какие-то наивные. И первое ощущение счастья, оно было в детстве, поэтому, наверное, скучаю по тому времени, по тому возрасту.

О КРИТИКЕ

- Вы фигура неоднозначная. Одни - очень высоко вас ценят, любят, уважают, для других - вы постоянный объект критики. Вас это беспокоит? Как вы к критике относитесь?

- Ровно, конструктивно. То есть если критикуют, значит, что-то не нравится, нужно посмотреть. Если это объективно, то нужно делать работу над ошибками. Если это субъективно, то каждому же не будешь нравиться. Ты же не пять тысяч рублей, ты же человек. Поэтому кому-то нравишься, кому-то нет.

- Скажите, а вы всегда говорите, что думаете, или подбираете слова? Вот эта оговорка в городской думе: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». Говорили, что это даже такой специальный ход придумали ваши пиарщики, поскольку видео разлетелось по интернету.

- На самом деле никого там специального хода, я просто волновался, поэтому немного перепутал фразы.

- Сейчас, когда проходит специальная военная операция, как вы переживаете это непростое время для России?

- Наверное, как и все граждане, как и все патриоты, искренне переживаю и уверен, что цель военной операции будет достигнута.

- А вы следите за новостями из ДНР и ЛНР?

- Да, конечно.

- Вы читаете телеграм-каналы?

- Да, в основном.

- А если вам вдруг предложат поехать туда, поедете?

- Конечно.

- А в качестве кого?

- Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально.

ПРО ИСТОРИЮ С РУЖЬЕМ

- Вы можете ответить достаточно откровенно, как вам работается после этой истории с ружьем.

- Так же как и до. По сути-то, что поменялось? Ничего.

- Правда, что вы увлекаетесь охотой?

- Да.

- Вот для одних охота - это просто забава, для других - настоящая страсть. А для вас охота - это что?

- Это все-таки возможность соединения с природой. Охота бывает разной, на птицу и так далее.

- А вы обычно на кого охотитесь?

- Обычно на охоте я убиваю ноги. Потому что очень много ходишь, как правило, по горам, по лесу. Да и суть неважна добычи. Если ты увидел, ты имел возможность добыть, даже если ты не стрелял, то охота уже удалась. Не всегда важно застрелить и утащить это мясо.

- Ну вы хорошо стреляете?

- Относительно. Всегда есть тот, кто стреляет лучше.

- А какие напитки на охоте употребляете?

- Безалкогольные, потому что с оружием.

- Скажите, а вы вообще оптимист?

- Несомненно. Пессимист говорит «хуже уже не будет», оптимист - «будет-будет».

О ЛЮБИМОМ

- А как вы себе настроение поднимаете?

- Усилием воли. На самом деле всегда, в любой ситуации есть положительные вещи. Нужно найти их и обратить внимание.

- Ну вы веселый человек?

- Со мной не соскучишься.

- Любимая книга?

- «Как закалялась сталь».

- Любимая песня или музыкальное произведение, группа?

- Кипелов, «Алиса».

- Любимый фильм?

- Добрый. И тот фильм, который можно посмотреть раз в два месяца.

О РАБОТЕ

- Это правда, что вы не очень хотели в кресло краснодарского мэра, поскольку занимали большую руководящую должность? И вообще, вот в чем разница: быть первым вице-губернатором и руководить Краснодаром?

- Я не считаю, что должность руководителя города Краснодара это, скажем, более низкая или мелкая должность, чем та, которую я занимал ранее. На самом деле, город Краснодар - это столица региона, это город, в котором более миллиона человек проживает, это большое хозяйство с огромным количеством проблем, и здесь большая ответственность. Поэтому я бы не сказал, что это понижение в должности.

- Ну здесь сложнее, у нас большой город, большое хозяйство.

- Я бы не сказал, что здесь сложнее, здесь другая специфика, но ответственность и объем задач совершенно не меньше.

О КОМАНДЕ ПЕРВЫШОВА

- А если сравнивать команду прошлого мэра и вашу команду, вот есть какие-то значительные особенности?

- Каждый руководитель формирует команду под себя. Команда Евгения Алексеевича была эффективна на том этапе, в тех условиях. Я считаю, что те люди, которые сейчас трудятся рядом со мной, они эффективны вот в этих, реальных условиях. Поэтому нельзя сказать, кто-то эффективнее, кто-то – нет.

- А чем вам не понравилась Наталья Машталир?

- Почему не понравилась? Она очаровательная девушка, почему она мне не понравилась? Да простит меня ее супруг, мы в принципе не общались даже по этому поводу.

- Сама ушла?

- Насколько я понимаю, ей предложили интересную новую должность - возглавить институт, учреждение краевое, и я считаю, что там она сделала свой выбор, я не участвовал в этом совершенно. Но я считаю, что ее опыт, ее видение, наверное, вкус художественный, архитектурный, он найдет свое применение на краевом уровне.

- А вы когда на работу добираетесь, вы в пробках стоите?

- Смотря на чем еду.

- Ходят слухи, что вы на работу добираетесь на мотоцикле. Это правда?

- Да, иногда.

- А не опасно: мэр, один, по городу, без охраны, на мотоцикле?

- У мэра вообще нет охраны. В принципе ему не положено.

- Вы без охраны?

- Ну конечно.

- А по каким улицам вы едете на работу?

- По всяким, по разным. Иногда, если есть время, я стараюсь захватить какую-то часть города, где мне интересно посмотреть, какая ситуация дорожная, какая ситуация по благоустройству, по уборке. Поэтому по разным районам города еду.

- А потом взбучка чиновников?

- Работа над ошибками.

- А часто приходится ругать своих подчиненных?

- Ну я бы не сказал, что часто. Где-то доверяю мнению, информации своих подчиненных, где-то выступаю с критикой… Настаиваю, чтобы мои коллеги обращали внимание на мнение граждан, которые они высказывают в определенных телеграм-каналах.

О ПРОБКАХ

- А у вас есть план по борьбе с пробками? Чтобы не допустить вот этого транспортного коллапса, к которому Краснодар в последние годы плавно идет. Вот есть какой-то выход из этой ситуации?

- На самом деле какого-то одного простого и универсального решения этой проблемы не существует. Все мировые столицы и крупные города ищут его и ведут эту борьбу по-своему. В Лондоне даже сделан платный въезд, в Китае крупные города ввели ограничения въезда по четным/нечетным дням. Где-то нельзя купить машину, если у тебя нет парковки. Так или иначе, везде есть какие-то ограничения и пути решения. Но пробки все равно существуют.

Краснодар не исключение. Это очень динамично растущий город. А растет население – растет и количество автотранспорта. Причем такими темпами, что эффективны могут быть только комплексные решения. Система мер. Чтобы разгрузить город, мы будем развивать общественный транспорт, в первую очередь сеть трамвайных линий. Трамваи в 99% случаев - это самый точный вид транспорта. Потому что он практически не стоит в пробках, как те же автобусы. И это направление мы будем развивать. Думаю, уже в этом году будет подписано концессионное соглашение о строительстве дополнительно 71 километра трамвайных путей. Плюс в планах закупить для новых линий еще 100 современных низкопольных трамваев. В итоге это позволит охватить те микрорайоны, где на сегодняшний день никакого альтернативного транспорта нет. Что позволит в значительной степени облегчить людям подъезд в центр города, в другие районы города.

Также необходимо строительство и реконструкция дорог. И уже есть несколько проектов. Например, восточный подъезд к Краснодару. Он находится на контроле губернатора Краснодарского края. В нем есть краевая часть и есть муниципальная. По сути, появится еще один въезд в город. Он позволит связать между собой федеральную трассу М-4 и ул. Тихорецкую, серьезно разгрузит мосты на улице Северной и улицу Уральскую. По плану, реализация краевой части проекта начнется уже в этом году. Может быть, не в этом, но в следующем году также начнем улицу Думенко, которая соединит дорогу Краснодар - Темрюк с мкр. Юбилейным и тоже существенно улучшит дорожную ситуацию.

О ДАННЫХ РОССТАТА

- Недавно Росстат опубликовал данные переписи населения, которые в разы отличались от тех, которые еще в 2017 году озвучивал тогдашний мэр Евгений Первышов. Почему цифра отличается от данных властей?

- Мне сложно комментировать результаты Росстата. У нас весь город примерно 1,6-1,7 млн. Почему так посчитали? Я не готов ответить. Потому что именно в аналитической работе, в основном в подсчете муниципалитет участие не принимал.

- Можно оспорить эти данные?

- Нужно оспорить эти данные. Но это нужно сделать корректно и правильно.

О ЧУЖОМ И СВОЕМ МНЕНИИ

- А для вас приемлемо другое мнение или, как говорят в народе, «Я начальник, ты дурак»?

- Если другое мнение ведет к более оперативному, скорейшему и эффективному решению задач, то, несомненно, к нему надо прислушиваться. В любом случае из этого нужно делать выводы. Слышать нужно. Но где-то соглашаться, где-то - нет. Нужно быть конструктивным.

- А как попадают в этот кабинет? Пока мы записываем интервью, в приемной собралось много посетителей, все вас ожидают.

- Не поверите, ногами приходят.

- Вы вызываете?

- Кого-то вызываю, где-то по записи, где-то просто заходят сотрудники: если вопрос текущий надо обсудить, где-то принять решение.

- А что вы делаете, когда видите, что человек не на своем месте? Легко расстаетесь с подчиненными?

- Сложно расставаться с любимыми. А если это человек и если это не его? Он всегда может посмотреть то направление, где он будет более эффективным, где ему будет интереснее. Потому что если не интересно, эффекта не будет. Человек будет просто отбывать время, терять его. Опять же он и сам не реализуется как личность. И для результата это вообще трагично. Поэтому, если человек не чувствует себя комфортно, нужно посмотреть что-то другое. Тут я всегда предложу что-то иное.

О ПАРКЕ ДОСТИЖЕНИЙ

- В Краснодаре скоро появится «Парк достижений». Будучи первым вице-губернатором, вы выбивали землю под этот парк.

- Это решение губернатора. Мы в данном случае как команда, как заместители, как единомышленники это вопрос реализовывали. В такой парк я бы ходил, он городу очень нужен.

- Условно, парк Кондратьева, Алексеенко - это ответ Галицкому?

- Нет. На самом деле это неправильная формулировка. Тут Алексеенко ни при чем. Сегодня Алексеенко, завтра какая-то другая фамилия. Мы всего лишь технические исполнители. Это не ответ совершенно, это несколько другое. А парк - он спортивной направленности. У Краснодарского края большая и богатая спортивная история, которая, к сожалению, незаслуженно забыта.

- Ну с парком Галицкого можно сравнить это парк достижений? Или это абсолютно разные?

- И то парк, и то парк. Это единственное, что является одинаковым. Все остальное - разное. Не существует парка Галицкого, существует парк «Краснодар». Сергей Николаевич сделал значительный и беспрецедентный вклад в развитие города. И его имя навсегда вписано в историю Краснодара. Но нельзя все время сравнивать. «Парк достижений» - это больше спортивная тематика.

О ГАЛИЦКОМ

- Ну раз мы вспомнили Галицкого, вы с ним знакомы?

- Да, конечно.

- А какое впечатление он оставляет?

- Хорошее.

- Вы давно с ним виделись?

- Может быть, месяца полтора назад.

- Можете позвонить ему, если это нужно?

- Можно, конечно.

- А вы в «Магнит» ходите?

- Иногда, конечно.

- А что покупаете?

- То, что нужно, то и покупаю.

- Вы знаете, сколько стоит литр молока в магазине?

- По-моему, 56-60 рублей.

О ДЕНЬГАХ И СПОРТЕ

- А вы как к деньгам относитесь?

- Как к инструменту. Деньги - это инструмент к достижению каких-то целей и решению каких-то задач.

- Говорят, что каждое утро вы на пробежке или в спортзале. Это правда?

- Ну стараюсь, да.

- Это какая-то закрытая территория? Частный клуб?

- Да нет, почему? Обычный спортзал. Обычно по погоде вокруг Карасунов бегаю.

- Обычно когда мэр идет или бежит, краснодарцы подходят с проблемами?

- Я бегаю очень рано, поэтому встречаю мало людей.

- А рано, это во сколько?

- Подъем в 5.

- И в спортзале занимаетесь?

- Да.

- А сколько выжимаете?

- На раз 140. Ну больше не нужно.

- Для вас важно быть в физической форме?

- Это образ жизни. Потому что без этого мне уже очень сложно.

- Я читал, что вы боксом увлекаетесь.

- Да.

- Вы пунктуальный человек или бывает, что опаздываете на важное мероприятие?

- Я стараюсь не опаздывать. Не люблю "опоздунов". И стараюсь сам не опаздывать.

- А во сколько обычно заканчивается ваш рабочий день?

- По-разному. В кабинете где-то до пяти, до шести. Потом в город. Это большое хозяйство, нужно его в первую очередь видеть своими глазами… Бывает, кто-то позвонил. Заехать что-то посмотреть, потому что там "много интересного". Когда на служебной машине, когда пешком, когда на мотоцикле заезжаю. Город надо объезжать!

- А вы уже привыкли к таком графику 24/7?

- Да, я где-то с 2008-2009 года в таком графике живу.

О РАБОЧЕМ СТОЛЕ

- Я обратил внимание, что на вашем рабочем столе идеальный порядок. Или иногда бывает, что творческий беспорядок?

- Вы шутите? На столе к концу недели стараюсь более или менее раскидаться. В бумагах большое количество правок, информации, которую в процессе приносят, надо почитать, надо где-то подписать. Поэтому стол - это такая рабочая поверхность, на которой когда-то творческий беспорядок, когда-то идеальный порядок. Но рабочий стол пустым быть не может.

О СЕМЬЕ

- А расскажите о вашей семье. У вас трое детей. Чем они увлекаются, чем занимаются?

- Старший вуз окончил. Средней дочери 17 лет, в следующем году она будет поступать учиться. Младшему сыну – девять. Все увлекаются в той или иной степени спортом, любят читать.

- А ваши дети могут позвонить вам в разгар рабочего дня?

- Конечно.

- На мобильный?

- Да.

- А сколько у вас мобильных?

- Два.

- А вот можете дать номер? У вас беззвучный режим?

- Когда какие мероприятия, конечно, беззвучный.

- Что, как вам кажется, произойдет с Краснодаром через 10 лет?

- Он будет только лучше.