Адское пекло до +42: Пик аномальной жары в Краснодарском крае ожидается в июле

Жара в Краснодарском крае не думает спадать

В Краснодарском крае скоро на солнце можно будет жарить яичницу. От жары днем раскаляется асфальт, машины, крыши домов, детские качели – все вокруг. Находится на улице в полдень просто невыносимо. Но синоптики отмечают – это еще не предел и советуют выходить на улицу только утром и вечером.

- До конца недели в большинстве районов края температура достигнет 34-38 градусов. В Краснодаре максимальные отметки достигнут – 32-34 градусов. Самые высокие температуры будут наблюдаться в северо-восточных районах: Тимашевском, Брюховецком, Павловском, Тихорецком, Новопокровском и других. Самые низкие – в юго-восточном предгорье, это Апшеронский, Мостовской районы, но даже там воздух прогреется до 33 градусов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

По предварительным прогнозам, в конце следующей недели, 16-17 июля, и 20-21 июля столбики на термометрах поднимутся до аномальных 40 градусов и выше. Некоторые сайты метеопрогнозов информируют о рекордных 46 градусах. Но в краевом гидрометцентре уверяют, что цифры могут поменяться, потому что долгосрочные прогнозы оправдываются лишь на 50%.

- Вероятность того, что воздух на Кубани прогреется до 40 градусов и выше есть, но прогнозы на две недели вперед давать рано. Есть данные, что возможны +42, такое в июле было, - отметила Попова.

Синоптик рассказала, что 42 градуса в июле на термометрах в Краснодарском крае не редкость – до таких отметок столбики поднимались в 2015, 2017 и 2020 годах. В Краснодаре тоже было 42 градуса в июле в 2000 году. Даже 43 градуса фиксировали в 1948 году – в Белой Глине. О рекордах можно будет говорить только по факту.

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