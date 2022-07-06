Туристическая полиция в Краснодарском крае 2022: что известно Фото: Олег УМАРОВ

О создании туристической полиции в Краснодарском крае заговорили после жуткого избиения на пляже в Сочи. Там сотрудники зоны отдыха устроили мордобой. Они избили чемпиона Минска по самбо.

Причем лупили мужчину толпой. Избивали руками и ногами, даже когда он лежал на земле. Прямо с пляжа его увезли в больницу, а драчунов – в участок, а позже – в суд. Так, часть бойцов оказалась за решеткой – в СИЗО.

На фоне драки глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о необходимости создания туристической полиции.

- Все должно происходить в рамках закона. Если турист нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона - вообще за гранью. Поэтому назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, - подчеркнула она.

Только туристическая полиция в Краснодарском крае уже есть. Она появилась еще в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу. Сочи стал одним из 11 городов, где прошли матчи мундиаля.

Особое подразделение появилось на курорте за два месяца до начала чемпионата. Туда вошли 30 человек. Это были сотрудники, которые владели иностранными языками и прошли дополнительную подготовку. Они обеспечивали общественный порядок в местах скопления иностранных болельщиков.

Отмечается, что наряду с Сочи туристическая полиция работала еще в трех городах чемпионата мира: Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Как стало известно «КП» – Кубань», особое подразделение осталось на курорте после завершения мундиаля. Сейчас оно работает в обычном режиме.

По данным ВЦИОМ, около 75% россиян выступили за создание туристической полиции в России. Опрос прошел сразу после окончания чемпионата мира по футболу.