«Ударил первый». Работница пляжа «Фрегат» в Сочи, где произошла массовая драка, рассказала о начале конфликта

Девочки продавали фрукты на пляже. Фото: скриншот видео

Массовая драка на пляже «Фрегат» в Сочи наделала много шума в Краснодарском крае и за его пределами. Шутка ли – в многолюдном месте, средь бела дня охрана и спасатели избили 23-летнего туриста. Его доставили в больницу с ссадинами и синяками, а четверо сотрудников пляжа находятся под арестом. Среди них директор - Арман Антонян. Именно он хотел поговорить с Никитой Гораевым и показать документы о том, что на пляже нельзя торговать продуктами.

- Я в этот день находилась на работе, видела двух девочек. Мне показалось странным, что они ходят с корзинками и что-то предлагают людям. У нас нельзя продавать с рук, есть закон. На пляже и рядом с ним есть специальные точки для еды, они все проверенные и сертифицированные. Ведь здесь отвечают не только за комфортный отдых, но и за качество продуктов, - рассказала «КП»-Кубань» сотрудница курортного городка Яна Богачева.

По словам девушки, сестры Никиты Гораева действительно продавали фрукты. Из-за этого и разгорелся конфликт. Нарушение видно на кадрах , которые сотрудники пляжа стали пересматривать после драки. Вот девочки идут между лежаков, вот подходят к другим туристам, достают продукты из корзинки, а за это получают деньги. Невдалеке ходит сам Никита, видимо, смотрит, чтобы детей не обидели.

- Когда это увидела охрана, она подошла и сделала замечание. Все было корректно. Пляж работает давно, никогда никаких нареканий не было. Коллектив знает, как нужно вести себя с посетителями. Но молодой человек стал агрессивен после того, как узнал, что это место не для продажи. Сказал охране – кто вы такие, не вмешивайтесь, - сообщила Яна Богачева.

Никита не унимался. Тогда к нему подошел директор пляжа «Фрегат». Он повел молодого человека в кабинет, чтобы показать документы, запрещающие продажу с рук. Слово за слово – и Никита со всего размаха ударил Армана, а потом началась настоящая драка. Но до нее работники пляжа пытались остановить туриста.

- Брат директора говорил спасателям – не надо его трогать. И на кадрах видно, как он его держит, чтобы успокоить. Но в какой-то момент Гораев замахнулся на директора. Был мощный удар в голову. Если бы не ребята, он бы просто убил бы Армана. Вы видели, какой он комплекции? Потом в руках спортсмена появилась труба от зонта. Ее у него отобрали, потому что молодой человек начал ею размахивать. После железку кто-то снял на видео в руках охраны. Хотя она была изначально у Никиты, - говорит Яна.

Сейчас работа пляжа парализована. Часть работников находится СИЗО, им предъявлено обвинение в хулиганстве. Отношения с арендатором администрация Сочи разорвала. После этого случая в Сочи усилили наряды полицейских и казаков.