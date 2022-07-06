Плыл уже вверх спиной. В Сочи казак вытащил из бурной речки тонущего подростка

Дмитрий Остапов. Фото: пресс-служба ККВ.

Дмитрий Остапов – молодой казак, служит в Кубанском казачьем войске. Вместе с полицейскими патрулирует улицы Сочи и следит за правопорядком на курорте. Увлекается футболом и рыбалкой. В среду 6 июля, когда, выпало свободное от службы время, решили посидеть на сочинской Мзымте с удочкой.

Рыба особо не клевала, разморившись на солнышке Остапов едва сам не стал клевать носом, но дрему как рукой сняло, когда вдруг раздались крики и мольбы о помощи. По другой стороне берега бегали люди и размахивали руками.

Приглядевшись, Дмитрий с ужасом увидел плывущего по реке подростка.

- Видно было, что течение несет человека и он даже не сопротивляется. Самое страшное, что мальчик плыл спиной вверх, медлить было нельзя, - Дмитрий не раздумывая бросился в реку на помощь тонущему ребенку.

Мзымта – типичная горная речка. С бурным и стремительным течением, холодной водой, которая не прогревается даже в низине. Дмитрию пришлось приложить максимум усилий, чтобы спасти ребенка и не пропасть самому.

- Дмитрий смог доплыть до мальчика. Он вытащил его из воды на берег, где подростка уже перепуганный друг. Вместе они оказали первую помощь и привели в чувства парнишку, - рассказал о подвиге 26- летнего казака атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Профессионально и не теряя минуты казак-дружинник освободил легкие и желудок 14-летнего подростка от воды, а затем передал подоспевшим на место сотрудникам скорой помощи и спасателям.

- Компания мальчика сообщила нам, что их друга унесло течением. Пока мы искали ребенка в устье реки, Дмитрий Остапов сделал всю работу за нас. Несомненно, он герой. - рассказал казак Виктор Скорый, дежуривший в этот день в МЧС.

Именно его действия спасли паренька от смерти, - считают очевидцы. Храброго казака уже поблагодарили на службе. А еще ему бесконечно благодарны родители спасенного мальчика.