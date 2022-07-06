Почти просроченные пряники и никаких скидок. Как в магазине шведских продуктов "Икеа" проходит прощальная распродажа

"Икеа" закрылась в марте 2022 года Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Онлайн-распродажа в популярном шведском магазине должна была стартовать еще 5 июля, но по выражению самих сотрудников сети «что-то пошло не так» и дату перенесли на неопределенный срок. Спустя сутки стало известно, что она все же стартовала, но в очень странном формате: на сайте время от времени появляется в свободном доступе форма заявки для оформления заказа, которая спустя время снова исчезает.

- В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте, - объяснили новую систему в компании.

В Telegram даже появился специальный секретный чат, где публикуются последние новости, а подписчики по очереди несут круглосуточное дежурство на сайте. Таким образом самые настойчивые жители Кубани умудрились оформить заказ и уже 6 июля эти счастливчики забрали свои пакеты.

Торговые площади «Икеа» в «Мега-Адыгея Кубань» сейчас выглядят грустно. Кассы и склады обнесены заборчиками, внутри деловито снуют сотрудники в фирменных ярких жилетах. Посторонним на территорию вход воспрещен.

В эту часть магазина вход посторонним закрыт. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- В первые дни приезжали люди и просили за деньги пустить их и дать возможность совершить покупки, но на начальство строго запретило подобные махинации, - рассказала Ангелина, которая в «Икее» работает практически с момента открытия.

Но, оказалось, что один отдел «Икеа» все же открылся и работает без ограничений. Магазинчик с шведскими продуктами, расположенный в зоне выхода Икеа начал работать 6 июля. Горы печенек и развалы баночек с джемом – сотрудники говорят, что ждали ажиотажа, который к их удивлению не случился.

- Нас даже просили убрать с касс пакеты, которые всегда тут были под рукой, мол, будут мешать покупателям. Но еще ни разу сегодня не помешали, - смеется кассирша Алиса.

Между холодильника ходят немногочисленные покупатели. Как только полки пустеют, менеджеры выкладывают новые брикеты с конфетами и печеньем. Александра приехала из станицы Елизаветинской специально ради любимых морепродуктов шведского изготовления. Об открытии отдела узнала случайно из соцсетей.

Покупатели решили купить продукты впрок.

- У нас ни один завтрак не обходится без этого лосося, решили взять побольше, - с этими словами девушка впихнула в сумку-холодильник десятую пачку замороженного деликатеса.

На кассе корзина Александры потянула на 10 тысяч рублей. Расплачивалась любительница красной рыбы с легким вздохом.

Кстати, за время четырехмесячного простоя в магазины не было новых поставок. Сейчас распродают продукты, которые привезли еще в начале зимы. Поэтому стоит внимательно изучить всю информацию на упаковке, прежде чем положить ее в корзину для покупок. Например, покупатели рассказали о партии пряников, срок годности которых заканчивается уже 7 июля 2022 года. Когда сотрудникам показали пакет с почти уже просрочкой, они молча убрали его, оставив остальные на полках.

На полках можно обнаружить продукты с истекающим сроком годности. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Работать продуктовые отделы будут еще несколько недель, или до последней упаковки фрикаделек. Откроются ли все же сами магазины, или же продажа акул и мебели так и продолжится в усеченном режиме, так и неизвестно.