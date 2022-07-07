Голый турист вышел из моря и напугал отдыхающих

Мужчина предстал перед людьми абсолютно обнаженным. Фото: кадр из видео.

На Черноморском побережье сейчас не протолкнуться. Отдыхающих на пляжах много. Причем забиты не только популярные места, но и те, что еще недавно были дикими. По всей видимости, некоторые люди не привыкли к большому количеству туристов. На пляже «Приморье» в Туапсе мужчина вышел из моря и напугал отдыхающих. Он привлек внимание окружающих особенным подходом к солнечным ваннам.

Отдыхающий был аболютно обнаженным - лишь на шее его сверкала цепочка. Он ничуть не стеснялся отсутствия купального костюма. Более того, мужчину не смутило и то, что у моря отдыхали семьи с маленькими детьми.

Замечания нагому мужчине никто не сделал, но записать его на камеру мобильного все же успели.

- Я понимаю было бы чем хвастаться, а так смысл выходить? - комментирует автор видео, которая украдкой снимала «Адама».

Побеседовать с туристом, который отдыхал в чем мать родила, в итоге решили полицейские, которые проводили рейд на пляжах. Как выяснилось, нудистом оказался 35-летний житель Краснодара - он приехал на отдых в Туапсе. Мужчина на вопросы правоохранителей растерянно отвечал, мол, не знал, что без плавок нельзя приходить на общественный пляж.

- На обнаженного за нарушение общественного порядка был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Туапсинскому району.

По закону нарушителя наказывают штрафом до 2000 рублей, либо назначают административный арест на 15 суток. В данном случае, говорят полицейские, хулигану придется раскошелиться.

Хотя за демонстрацию прелестей можно получить и тюремный срок. Если показаться голым ребенку, правоохранители могут привлечь к ответственности, в том числе и к уголовной. Развратные действия по отношению к несовершеннолетним (ст. 135 УК РФ) караются серьезно – можно получить до 20 лет тюремного заключения.