Вместо костей - винты: в Адыгее врачи поставили на ноги мотоциклиста со сломанным позвоночником

Врачи смогли вовремя оказать необходимую помощь пострадавшему мужчине. Фото: пресс-служба Минздрава по Адыгее

В Адыгейскую республиканскую больницу поступил мотоциклист. Как оказалось, мужчина попал в серьезное ДТП, когда ехал на мотоцикле. Травма, которую он получил, грозила инвалидностью. Но хирургам удалось его спасти и буквально поставить на ноги.

Мужчину госпитализировали, когда он рухнул с мотоцикла. Ему диагностировали перелом третьего поясничного позвонка. Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавшему мужчине потребовалась хирургическое вмешательство - врачи решили установить ему импланты. Данная операция помогает стабилизировать позвоночник, дает ему опору и надежную фиксацию.

Незадолго до операции хирурги выяснили еще одну важную деталь - у пациента была врожденная патология. У него обнаружили двухсторонний спондилолиз (несращение дуги позвоночника в межсуставной части, - Авт.). Это заставило хирургов удлинить встраиваемую в тело металлоконструкцию, чтобы в будущем не возникло проблем.

- Операция выполнялась под рентгенографическим контролем. Это дало возможность хирургу отслеживать процесс установки конструкции и избегать повреждения близко расположенных анатомических структур, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минздрава по Республике Адыгея. - Транспедикулярная фиксация обеспечивает правильное и быстрое сращивание костей, не давая им смещаться в процессе заживления.

Волнительная операция проходила под общим наркозом. Несмотря на риски, все прошло успешно. Врачи смогли вовремя оказать необходимую помощь пострадавшему мужчине. На данный момент его состояние удовлетворительно. Медленно, но верно он идет на поправку и восстанавливается. Совсем скоро его выпишут из больницы.