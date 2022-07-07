Преображать города Краснодарского края помогает социальное партнёрство бизнеса и власти

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Модель социального партнёрства властей и частного бизнеса уже успела показать высокие результаты в разных регионах страны. Один из ярких примеров - Краснодарский край, где благодаря такому взаимодействию постепенно ликвидируется дефицит мест в образовательных учреждениях, возводятся новые социальные объекты, преображаются городские пространства и появляются новые локации для отдыха. Всё это непременно отражается как на качестве жизни населения, так и на туристической привлекательности южного направления.

АНАПА

Город Анапа пользуется популярностью у туристов во все времена. Однако море, благодатный климат и богатое природное разнообразие сделали это место не только настоящим семейным курортом, но и желанной точкой на карте для постоянного места жительства многих россиян.

Именно поэтому возведение социальной и жилой инфраструктуры стало здесь отдельным важным направлением, за развитие которого взялись такие крупные застройщики, как СЗ ИСК «Еврострой». Важную роль сыграла не только надёжная репутация компании, но и готовность руководителя Николая Шихиди поддержать стратегию региональных властей.

Так, параллельно с возведением жилого комплекса «Чёрное море» в микрорайоне Парковый в Анапе появились сразу несколько рекреационных локаций. Например, уютная аллея на 1,4 га, где есть самые разнообразные зоны активности, которые подойдут как для семейного отдыха, так и для занятий спортом на свежем воздухе. Украшает ее светомузыкальный фонтан.

Однако самым важным пунктом в работе команды Николая Шихиди остаётся всё-таки строительство социальных объектов. Так, в Анапе появился современный полностью оснащённый всем необходимым детский сад на 200 мест, который был безвозмездно передан городу инвестором.

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

НОВОРОССИЙСК

В городе-герое Новороссийске некоторое время назад существенно преобразилась главная набережная. Вместо двух участков, разделённых заброшенной и запущенной территорией, здесь появилась единая пешеходная зона для променадов вдоль моря. Проект также реализовал Николай Шихили и СЗ ИСК «Еврострой».

На заброшенном участке появился современный торговый центр. И чтобы избежать негативного опыта, когда новые здания вносят диссонанс в привычное городское пространство, над проектом ТЦ работали особенно тщательно, вписывая объект в уже имеющуюся перспективу.

Результат жители оценили. Новая уличная мебель, озеленение, современное освещение украсили отреставрированный участок прогулочной зоны. А витражные окна торгового центра – находка дизайнеров – отражают солнечные лучи, создавая на месте особую атмосферу.

Примечательно, что поработали здесь не только над внешним обликом. На участке заменены все скрытые коммуникации на новые и износостойкие, что очень важно, учитывая нагрузку на это место, его популярность среди жителей Новороссийска и туристов.

Сегодня реконструированная набережная и новый торговый центр также служат площадками для проведения различных городских ивентов. Мероприятия самые разнообразные, а главное, доступные для всех желающих. Из недавнего - научно-интерактивная выставка роботов, где можно было увидеть и изучить порядка полусотни уникальных образцов со всего мира. Или Fashion Weekend - модные показы последних коллекций одежды, обуви и аксессуаров, которые все поклонники стиля могли найти тут же - в магазинах ТЦ «Черноморский».

ГЕЛЕНДЖИК

В копилке лучших проектов СЗ ИСК «Евросторой» находится и город Геленджик. Всё чаще эксперты говорят о том, что при поддержании заданного курса развития этот курорт станет «российской Ниццей». Новые дороги и жилые кварталы, преображение и реконструкция городских пространств, уникальная природа и выход к морю делают его уникальным.

И здесь также свою роль сыграло партнерство властей и крупных инвесторов. Например, при возведении современных жилых кварталов «Черноморский» и «Черноморский-2» проекты были проработаны так, чтобы учесть моменты по благоустройству и реконструкции городских территорий, по наполнению участков различным объектами для занятий спортом, а самое главное – содействовать ликвидации дефицита мест в образовательных учреждениях.

По итогу проекты ЖК были вписаны в имеющийся ландшафт. Также в районе разбита прогулочная аллея с поющим фонтаном, есть многофункциональный стадион для занятий футболом, баскетболом, волейболом, гимнастикой, йогой и пилатесом.

Введены в эксплуатацию и переданы городу два детских сада, которые могут посещать более двухсот детей. Для их развития и комфортного времяпрепровождения учтены всё нюансы, обустроены различные кабинеты и игровые зоны. Появилась благодаря партнёрству в Геленджике и новая современная школа на 320 мест.

Помимо этого, преобразилась городская набережная. Здесь после комплексной реставрации открыт большой участок для прогулок с видом на геленджикскую бухту.

Архитекторами и дизайнерами была реконструирована историческая балюстрада, что сохраняет дух этого места, его необыкновенную притягательность. Территория также зонирована: есть тенистые места для умиротворенного отдыха, велосипедные дорожки, платановая аллея и линия для пешего променада. Особо украшают место фонтан и знаменитая скульптура «Белая невеста».

Отдельное внимание - озеленению. Благоустроенные зоны буквально утопают в растительности. Ландшафтными художниками продуманы радующие глаз акценты из отдельных фитоуголков и целых скверов, которые всегда были изюминкой приморских городов Черноморского побережья.