Автохамов в Краснодаре будут ловить машины-шпионы

В Краснодаре будут использовать новые методы борьбы с автохамами. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 августа 2022 года автовладельцев в Краснодаре будут ждать новые штрафы и ограничения. О беспределе на городских парковках и дорогах и методах борьбы, 7 июля говорили на межведомственном совещании, которое провел мэр города Андрей Алексеенко.

По краевому центру начнут курсировать автомобили-шпионы, которые будут охотиться на нарушителей правил парковки. Внутри каждого такого охотника установят специальный комплекс «Тайфун». Он позволит без участия инспектора фиксировать автохамов. Сначала искусственный интеллект удостоверится, что автомобиль находится в зоне, где запрещена стоянка, более пяти минут, а затем произведет автоматическую фиксацию номера авто, проще говоря, сфотографирует нарушителя и отправит в Центр организации дорожного движения. Кстати, именно исключение человеческого фактора в регистрации и делает систему непредвзятой и бескомпромиссной. А именно так, по мнению городского главы, и следует бороться с автохамами.

— Вопрос неправильной парковки в нашем городе не то, что назрел — он уже давно «перезрел». Обстановка на краснодарских дорогах города, требует принятия жестких и срочных мер, особенно в центре. Думаю, что этот современный метод борьбы с незаконной парковкой избавит Краснодар от нарушителей, которые мешают и пешеходам, и другим водителям, - выразил мнение Андрей Алексеенко.

Первые машины с «Тайфунами» на борту, уже выпущены на городские дороги в тестовом режиме. С 1 августа они начнут работу в полную силу и тогда любителям бросить свое авто абы где, придется пересматривать привычки.

- Штраф за неправильную парковку будет существенными - 1500 руб. Постановление об административном правонарушении владельцы машины получат по почте, - уточнил руководитель ГКУ КК «Центр организации дорожного движения» Андрей Глебов.

Кстати, достанется и тем, кто прячет госномера своих автомобилей за медицинскими масками и листьями деревьев. Также городская административная комиссия намерена привлекать к ответственности всех владельцев транспорта за игнорирующих оплату муниципальных парковок.