«Мы были первыми, а нас выкинули»: около 300 краснодарских первоклашек не попали в школу у дома

Детей не хотят брать в школу у дома Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не знаю, куда теперь девать эти сарафаны?! - показывает Юлия Агафонова новенькую школьную форму в сиреневую клеточку. Такую носят в 102-й школе Краснодара. В той школе, что через дорогу от ее дома.

Когда первого апреля - сразу после объявления старта приема документов в школу - она принесла свои, то даже не сомневалась, что ее семилетка туда попадет.

- Я была 10-я по счету в это утро, на бланке был написан наш номер в очереди. Когда я переспросила, что еще нужно от меня, дожидаться ли приказа и так далее, нам уверенно ответили в школе, что мы уже зачислены, так как школа находится по месту нашего жительства, - рассказывает Юлия.

Она вернулась тогда домой, открыла сайт школы. Нашла указания, какую форму, а главное, в каком именно магазине ее купить. Накопила со своей зарплаты матери-одиночки и отправилась покупать сарафаны.

- А сегодня мне пришел внезапный отказ от школы принимать моего ребенка. Мы были первыми, а в итоге даже не попали в число 500 счастливчиков, - возмущается Юлия.

Кроме Юли и ее дочки, в число первоклассников не попали еще около 300 детей. Именно столько сейчас стоит подписей под обращениями в управление образования, прокуратуру и...господу богу.

- С дочкой в класс должна была пойти ее детсадовская подружка. Они тоже живут по соседству и подали заявление на зачисление в начале апреля. Как шел отбор, непонятно. И никому не понятно. Потому что нас слишком много и у всех одинаковые истории, - намекает женщина на явную непрозрачность отбора. - Есть некие льготники - дети госслужащих, но их же не 500 человек?! Я тоже одна воспитываю дочь, почему такое к нам отношение?

В мэрии Краснодара на все претензии родителей отвечают односложно: просто мест нет.

- Микрорайон плотно заселен, поэтому мест в первых классах этой школы хватило не всем желающим. Набор завершен, больше учеников вместить не позволяют нормативы и законодательство, - сообщили в администрации Краснодара. - В качестве альтернативы семьям предложено подать документы в новую школу соседнего микрорайона, которая заработает 1 сентября — на ул. им. Адмирала Крузенштерна.

Однако жить в шаге от школы, но учиться в соседнем микрорайоне, пока никто не готов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Получить официальный отказ и искать правду в надзорных органах

- Право на образование - это конституционное право. Оно должно быть бесплатным и доступным в нашей стране, территориально в том числе. Но что делать, если в школе у дома, где вы официально прописаны, вам отказали?! Во-первых, необходимо получить официальный и письменный отказ в школе, - прокомментировал "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. - Во-вторых, получить обоснование на этот счет в городской администрации, тоже письменное. Приложить к ним подтверждение того, что вы были одним из первых в очереди (или 30-м,45-м и т.д.). И уже с этими документами идти в министерство образования или в прокуратуру городского округа. Если родители заблаговременно подали документы, но им отказали, действительно, возникает резонный вопрос: а кто те счастливчики?