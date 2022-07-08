А кто счастливчики? Адвокат рассказал, что делать, если первоклашку не взяли в школу у дома в Краснодаре

Попали в первый класс не все Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 102-й школе Краснодара разгорелся настоящий скандал. Родители почти 300 учеников утверждают, что их дети имеют законные права учиться в школе у дома. Но администрация учебного заведения отказала им повально. Причем несмотря на то, что при подаче заявлений 1 апреля, они были одними из первых в очереди.

Из-за многочисленных обращений представители городской администрации даже устроили встречу с родителями.

- Микрорайон плотно заселен, поэтому мест в первых классах этой школы хватило не всем желающим. Набор завершен, больше учеников вместить не позволяют нормативы и законодательство, - сообщили в администрации Краснодара. - В качестве альтернативы семьям предложено подать документы в новую школу соседнего микрорайона, которая заработает 1 сентября — на ул. им. Адмирала Крузенштерна.

Но родители продолжают настаивать на непрозрачности приема в школу. А жить в двух минутах от школы и учиться в соседнем микрорайоне никто не готов.

"КП" - Кубань" поинтересовалась у юриста, что делать в этом случаем.

- Если родители заблаговременно подали документы в школу, а на выходе получили отказ, возникает вопрос - кто другие счастливчики? - пояснил адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов. - Поэтому нужно обязательно заручиться письменным отказом из администрации школы и мэрии. Приложить к ним подтверждение того, под каким номером вы были в очереди. И идти с этим набором бумаг в надзорные органы - министерство образования Краснодарского края и в прокуратуру городского округа. Они обязаны провести проверку.

"КП" - Кубань" будет следить за развитием событий.

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