Главу района на Кубани, где детей из приемной семьи посадили на голодный паек, обвиняют в халатности

Владимир Бутенко

Владимира Бутенко назначили главой Брюховецкого района в марте прошлого года. Проработав всего лишь год, чиновник попал под следствие. 33-летнего руководителя муниципалитета подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности при приобретении жилья для детей-сирот. Уголовное дело в отношении Бутенко по материалам прокуратуры возбудил глава СК Кубани Андрей Маслов.

Однако это не все, что ставят в вину Бутенко.

- Он подозревается в халатности, в результате которой несовершеннолетним подопечным двух приемных семей были прекращены установленные законом выплаты (ч.1 ст.293 УК РФ), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Комсомолка" писала о семье Ефимовых, которых чиновники под надуманным предлогом лишили сначала прав на воспитание приемных детей-инвалидов, а потом и положенных по закону выплат. Ефимовы и еще одна семья с приемными детьми - Ращупкины были на грани выживания.

- С момента вынесения указанного постановления по настоящее время дети фактически у попечителей не изъяты, однако материальные выплаты на их содержание были прекращены. В результате халатности чиновника, более 9 месяцев каких-либо мер по временному устройству указанных несовершеннолетних и возобновлении выплат принято не было, дети продолжали жить с опекунами, освобожденными постановлением фигуранта от исполнения обязанностей по их воспитанию, - уточняют в следственных органах.

Такая халатность, по мнению правоохранителей, может стоить Владимиру Бутенко нескольких лет тюрьмы.

К счастью, приемные родители после года разбирательств с чиновниками все-таки выиграли суд. Все разрешилось 4 июля. Суд наконец принял окончательное решение снять с Ефимовых обвинения. Теперь они признаны потерпевшими в деле и могут претендовать на компенсацию морального вреда. Пособия на детей тоже решено вернуть в полном объеме.

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