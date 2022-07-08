Угроза есть и под водой, и на суше: медсестра краснодарской больницы откровенно рассказала об опасностях на море

Чтобы отдых не был омрачен, важно помнить о некоторых правилах во время отпуска. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Юг России славится своим побережьем. Краснодарский край омывают сразу два моря – Черное и Азовское. Соленый воздух, бескрайние пляжи, шикарные отели и масса развлечений - все это делает регион идеальным местом для отдыха. Ежегодно на Кубань приезжает около 10 миллионов человек – в отпуск прибывают из разных уголков страны. Правда, об опасностях, которые таит в себе море, мало кто помнит. «КП» - Кубань» поговорила с медсестрой Краснодарской клинической больницы №1 Мариной Неженцевой и выяснила, о чем следует знать туристам перед поездкой на Черное море.

Коварство солнечных лучей

Всем, кто отправляется на море в первый раз, важно помнить о том, что летом на юге солнце особенно опасно. Стремиться к тому, чтобы поскорее приобрести шоколадный оттенок кожи, не стоит. Наоборот, советуют медики, важно постоянно защищаться от ультрафиолета.

- В первый день отпуска нужно забыть об идеальном загаре, во избежание солнечных ожогов, ультрафиолетового облучения и теплового удара, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» медсестра Краснодарской клинической больницы №1 Марина Неженцева. - В последующие дни рекомендуется загорать только в утренние и вечерние часы – с 11:00 до 16:00 стоит взять «передышку» и вернуться в номер.

Морщины, пигментация, расширение сосудов под кожей и самое страшное - рак кожи. Стоит ли шоколадный загар всего этого? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, не стоит забывать о солнцезащитном креме и головном уборе – панамка, кепка или шляпка помогут не получить удар от солнца.

- Если же человек принимает медицинские препараты, то стоит их взять с собой, чтобы не нервничать, если вдруг вашего лекарства не окажется в аптеке, - советует Марина Неженцева.

Кстати, врачи строго запрещают загорать людям, у которых слабое кровообращение, гипертония, диабет, неврастения, а также при варикозном расширении вен. Не рекомендовано принимать солнечные ванны и тем, у кого кожные заболевания – ультрафиолет пойдет таким туристам явно не на пользу.

Коварство в воде

Конечно, в отпуске хочется позабыть обо всем и беззаботно нежиться у моря. Но все-таки туристам стоит соблюдать определенные правила, которые помогут сохранить здоровье, а может, даже и жизнь.

- Последствия могут быть разными. Кому-то повезет отделаться легкими травмами. Но нередко несоблюдение правил на пляже и в море может привести к трагедии, - говорит медсестра Краснодарской клинической больницы №1 Марина Неженцева. - Например, категорически нельзя купаться в море во время шторма, а уж тем более в алкогольном опьянении. Человека могут просто не успеть спасти, и он утонет.

Если море штормит, стоит остаться в номере гостиницы. Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Следует помнить и о подводном течении, которое трудно визуально опознать. Для него характерен своеобразный коридор, который направлен от побережья. Это явление не тащит человека на дно, а, скорее, отбрасывает волнами от берега. Причем происходит все за считаные секунды - в этом и заключается его коварство, - отмечает медсестра.

Чаще всего тягун встречается на побережье Туапсе, Анапы и Витязево. Если человек попал в плен подводного течения, то важно не паниковать, а плыть под углом параллельно берегу. Таким образом, удастся уменьшить встречное сопротивление отступающей воды.

- Ни в коем случае не стоит плыть против течения, так шансы выжить будут минимальны! – советует Марина Неженцева. - В какой-то момент течение успокоится и, развернувшись лицом к побережью, можно будет безопасно добраться до суши.

Ядовитые обитатели моря

Не стоит забывать и о морских жителях. Многие из них могут выглядеть безобидно, но на самом деле таят в себе опасность.

- Самые коварные обитатели Черного моря - корнерот и аурелия. Этим медузы, несмотря на свой безобидный вид, могут ужалить или вызвать раздражение слизистой оболочки. Поэтому не стоит прикасаться к ним. А если вы случайно задели медузу в воде, то ни в коем случае нельзя трогать руками пораженный участок кожи.

Плавающее в море желе кажется совсем безобидным, но ровно до тех пор, пока вы не вступили с ним в контакт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Следует обильно промыть ожог уксусом (подойдет и сок лимона), а затем обратиться в медпункт за помощью, - советует Марина Неженцева.

К слову, для туристов существует еще одна угроза - морской ерш. Попадается он не так часто, но встреча с ним вряд ли будет приятной. Чаще всего от его уколов страдают фридрайверы, так как морской обитатель плавает на глубине нескольких метров. Если вы почувствовали какой-либо ожог или укус, то необходимо, как можно скорее, выбраться на сушу и обратиться к медицинскому работнику.

КСТАТИ

С какой опасностью могут столкнуться родители, когда едут на море с ребенком

Туристам, отправляющимся на отдых с семьей, не спускать глаз со своего чада. Особенно если ребенок очень активный и любопытный.

- Если семья впервые на море, то следует наблюдать за самочувствием каждого. Особенно за малышами. Как правило, дети не испытывают страха и не всегда осознают свои действия. Поэтому родители должны тщательно следить за ребенком, - уточняет Марина Неженцева.

Отправляясь на курорт, лучше заранее составить список необходимых вещей для спокойного и безопасного отдыха. Самое главное, не забыть надувные нарукавники, плавательные круги, чтобы обезопасить своего малыша. Такие приспособления помогут ребенку держаться на воде.

- Если кроха слишком мал, то лучше плавать с ним в тех местах, где вода ему будет по пояс. Таким образом, не будет страха глубины, - советует медсестра.

Если семья проголодается во время пребывания на пляже, то стоит рассмотреть несколько вариантов кафе на набережной или же в отеле. Не желательно брать еду с собой на пляж, а тем более покупать ее у стихийных торговцев!

- Это может вызвать расстройство желудка, тяжесть и отравление – отпуск, увы, будет омрачен, - добавляет Марина Неженцева.