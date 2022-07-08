Почти половина жителей Краснодара верит, что в соцсетях можно найти любовь

Краснодарцы верят, что могут найти любовь в интернете. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне Дня семьи, верности и любви краснодарцы рассказали, знакомятся ли они в социальных сетях и верят ли в онлайн-отношения. Опрос провели «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe.

Жители Краснодара отметили, что часто завязывают переписку в соцсетях, а потом ходят на свидания. Это делают 36 % респондентов. Онлайн-общение поддерживают всего 12 % опрошенных. Не знакомятся в соцсетях 25% краснодарцев, потому что нашли вторую половину.

Почти половина опрошенных - 49 % - верят в онлайн-любовь. При этом 17% познакомились со своими возлюбленными через соцсети. А вот 19 % скептически относятся к подобному общению, считая, что оно подходит только для флирта. Четверть респондентов считает, что соцсети - не место для любовных знакомств.

Фото: Одноклассники

По данным опроса, пары в отношениях следят за тем, что выкладывает в соцсети их партнер. 34 % делают это постоянно, а 13% не просматривают ленту второй половины, но уверены, что за их онлайн-жизнью следит их возлюбленный.

- Полностью доверяют друг другу 37% респондентов. При этом нормальным следить за своим партнером в соцсетях считают только 65 %, 35 % считают это недопустимым, - говорится в исследовании. - Также в ходе открытых вопросов ряд пользователей рунета отметили недопустимым заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки.

Фото: Одноклассники

63 % жителей Краснодара нравится, что их вторая половинка делится совместными фотографиями в соцсетях. Но 17 % считает, что этого делать не стоит.

Что касается прошлых отношений, то большая часть краснодарцев пытается стереть их из соцсетей.

- 66% горожан не любят хранить историю прошлых отношений и удаляют совместные фото, 34%, напротив, считают этот период частью их жизни и не удаляют фотографии из соцсетей, - отмечают аналитики.

Изредка следят за своими бывшими в социальных сетях 36 % опрошенных, 52% никогда этого не делают.

В исследовании принимали участие 1 050 горожан старше 18 лет.