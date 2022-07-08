Жители Кубани могут помочь солдатам и мирным гражданам Донбасса

Все для победы!

Специальная военная операция в Донбассе продолжается уже четыре месяца. Все это время солдаты армии России, ДНР и ЛНР борются за мирное небо над головой мирных жителей.

Теперь поддержать бойцов и приблизить победу может каждый Кубани. Достаточно принять участие в акции «Народного фронта».

- Мы запустили портал для сбора помощи бойцам и мирным жителям Донбасса, – говорится в сообщении на официальном сайте проекта.

Помимо обычных людей, помогают армии и мирным жителям военные корреспонденты, артисты, актеры и другие звезды. Оставить пожертвование можно онлайн – на сайте проекта. Достаточно выбрать сбор, он здесь – адресный. И ввести сумму.

- Закупаются берцы, бронежилеты, квадрокоптеры, продуктовые, медицинские, детские и бытовые наборы. Люди Донбасса умирают за право быть россиянами, – отмечают создатели проекта.

Также помочь мирным жителям Донбасса и военным можно в офисах «Народного фронта». С графиком работы и адресами можно ознакомиться на официальном сайте проекта.