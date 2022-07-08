Эколог рассказал, чем опасно нашествие комаров в Анапе

Комары вылетели на охоту. Фото: скриншот видео

На Черноморском побережье начинается не только высокий сезон, но и сезон комаров. Маленькие кровопийцы досаждают туристам круглые сутки. И утром, и ночью от них нет спасения. Полчища насекомых кружат вокруг людей и машин. Путешественники жалуются – комары садятся даже на автомобили, осаждая транспорт.

- Это утро на Витязевской косе, а вечером было просто невозможно находиться на улице, - отмечают очевидцы на видео.

Специалисты говорят, что нашествие комаров только началось и продлится примерно до середины августа.

- Сейчас самый массовый вылет этих насекомых на Кубани. Особенно там, где есть пресные мелкие водоемы, лиманы, плавни. Комары находятся в поисках добычи для размножения, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамину Голубитченко.

Комары больно кусают и спастись от них на пляже невозможно. Надеть плотную одежду в жару люди не могут, а стандартные средства защиты на морском ветру зачастую не действуют.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что Черное море заполонили медузы. Берег превратился в желе под Новороссийском. Морские обитатели хоть и не сильно жалят людей, но точно не дают спокойно отдохнуть.