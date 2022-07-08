Чужих сыновей не бывает. Жительницы Краснодара каждую неделю пекут пироги для раненых во время спецоперации бойцов

Трое жительниц Краснодара вот уже четыре месяца ездят к бойцам с гостинцами, чтобы поднять настроение и дух.

419-й военный госпиталь в Краснодаре. Он открылся больше века назад, и за это время видел многое. Здесь лечили раненых в Гражданской войне, помогали и тем, кто отправился на фронт во время Великой Отечественной. Сейчас в этих палатах лежат ребята, участвовавшие в спецоперации на Украине. Бойцов из горячих точек привозят с разными травмами. Главное, за что не устают благодарить Бога, - они живы! К некоторым парням приезжают знакомые и родственники. Есть и те, которых просто некому навещать… Но, как оказалось, чужих сыновей не бывает. Три жительницы Краснодара вот уже четыре месяца ездят к бойцам с гостинцами, чтобы поднять настроение и дух.

Материнская забота

- О, наши мамы пришли! – смотря в окно, улыбаются солдаты, которые недавно вернулись с передовой.

Галину Каирову, Галину Бабушкину и Татьяну Мануйлову в госпитале знают уже все – и сотрудники, и пациенты. Женщины навещают ребят каждую неделю, начиная с 18 марта. И каждый раз приезжают не с пустыми руками.

- Все началось, довольно, спонтанно. У нашей общей подруги Галины Каировой есть родственники в Бурятии. Из республики с просьбой обратились матери солдат, отправившихся на спецоперацию. Они попросили позаботиться об их сыновьях, которые попали в военный госпиталь Краснодара. Мы, конечно же, откликнулись, ну как мы могли отказать? А потом наведываться стали ко всем, кто там лежит, - рассказывает Татьяна Мануйлова. – Решили им гостинцы привезти – то, что их точно порадует, то, по чему они соскучились. Конечно, домашнюю выпечку, фрукты, овощи, сладости, сгущенку. Для нас они все дети!

С собой женщины всегда привозят очень много гостинцев.

Контакт с госпиталем женщинам помог наладить казачий атаман Краснодара Дмитрий Брянский. Как только дали «добро», Татьяна Мануйлова вместе с родной сестрой Галиной Бабушкиной отправились за покупками на рынок. А Галина Каирова взяла на себя заботу о пирогах. Для бойцов готовит исключительно с мясом.

- От кусочка ароматного курника никто не может отказаться! Ребята меня всегда благодарят, говорят, что мои пироги – волшебные, словно дома побывали, - рассказывает Галина Каирова.

Хотя раненые и признаются - уход хороший, медперсонал внимательный, на питание грех жаловаться.

Галина Каирова взяла на себя заботу о пирогах. Для бойцов готовит исключительно с мясом.

- Знаете, в первые наши визиты парни не особо хотели общаться. Многие не понимали, кто мы такие, говорили «Вы вроде на волонтеров не похожи». А мы им в ответ: «Мы просто женщины Кубани, которые неравнодушны», - продолжает Татьяна Мануйлова. – Так, слово за слово, один пирожок съел, второй. Познакомились со всеми, разговорились – да так, что нас уже ждут каждую неделю. Причем многих парней выписывают, больничные койки занимают «новенькие». Приезжаем, а они уже в курсе - «так это вы те самые тетушки?!». Им уже о нас рассказали - приятно.

Помогают и добрым словом

Неравнодушие женщин подхватили и родственники, и соседи, и друзья. Они помогают собирать раненым в госпиталь все, что необходимо, - деньги на покупки переводят регулярно. Безучастных просто нет.

Татьяна Мануйлова (справа) вместе с родной сестрой Галиной Бабушкиной регулярно закупают сладости и фрукты для бойцов. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Подход тетушки, кажется, смогли найти к каждому. Женщины вспоминают одного из солдат, который наотрез отказывался от гостинцев. Голова его была забита мрачными мыслями, получил сильное ранение, переживал из-за этого.

- «Не до пирогов мне!» – хмуро отвечал парень. А я ему «сынок, мы от самого сердца готовили. Попробуй ради нас». Он взглянул на меня, откусил пирог и улыбнулся. Пироги наши лечебные! - смеется Галина Бабушкина.

Раненые солдаты хотят назад

Травмы у бойцов, что попали в госпиталь, самые разные. Кто-то со своим минометным расчетом под обстрел попал в Донецкой Народной Республике. Рука подбита, множественные осколочные ранения – каждый кусочек, что вытащили из тела, они хранят на память.

Есть и те, кто получил небольшие ожоги, контузию. Несмотря на это, бойцы настроены по боевому.

В военном госпитале Краснодара сейчас лежат бойцы, которые получили ранения во время спецоперации.

- В госпитале лежит раненый мужчина, лет 35-ти, он уже в отставке. Когда началась спецоперация, он вызвался добровольцем. У него-то опыт большой в военном деле, потому решил, что точно пригодится в горячих точках, - рассказывает Татьяна Мануйлова. – Сейчас он уже идет на поправку.

Вот только домой мужчина пока не планирует. После выздоровления готовится вернуться назад. Не потому, что за службу много платят. А потому что хочет быть рядом с товарищами, которые сейчас без него борются за мир.