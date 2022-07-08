Разрушенный гидроузел. Фото: снимок с дрона

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о прорыве Федоровского гидроузла. Сообщения о повторном ЧП стали появляться в соцсетях - в постах указывалось о том, что на Федоровском гидроузле якобы смыло охранный пост. Однако, как оказалось, информация не имеет ничего общего с реальностью.

- Данная информация не соответствует действительности, - поспешил успокоить местных жителей первый заместитель директора ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз" Сергей Якуба.

На самом же деле специалисты разбирали непригодное сооружение. Об этом подробнее рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

- На данный момент на объекте специалисты проводят демонтаж поста охраны, - уточняют в оперштабе региона. - Строение утратило свое функциональное назначение.

Напомним, разрушение участка дороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле произошло 22 апреля. Как сообщали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, было повреждено пять пролетов. Жертв и пострадавших не было. Спасатели уверяли - производственный инцидент на жизнеобеспечение населения не повлиял, да и об угрозе подтопления населенных пунктов, находящихся ниже по реке Кубань, - речи не шло.

Позднее появилось записанное с дрона видео с места обрушения Федоровского гидроузла. На кадрах видны последствия произошедшего.

Восстановление Федоровского гидроузла обсуждалось на федеральном уровне. На месте ЧП все время работала оперативная группа ведомства.

В июне стало известно, что специалисты полностью восстановили временную дамбу. В центре сооружения оставили 10-метровый проран, через который выходит лишняя вода. Это позволяет не допустить переливов, сообщили в краевом оперштабе. В зависимости от ситуации проран уменьшают или увеличивают.

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