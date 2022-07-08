Отравленных собак нашли в заброшенном аквапарке в Краснодаре

Собаки погибли о рук неизвестных.

Местные жители нашли тела двух собак в заброшенном аквапарке у парка 30-летия Победы в Краснодаре. Стая жила здесь несколько лет, а женщины подкармливали бродяжек и заботились о них. Но последние две недели четвероногие исчезли и не выходили на традиционный прием пищи. Несмотря на то, что территория огорожена со всех сторон, активисткам удалось попасть внутрь, чтобы узнать о судьбе собак. То, что они увидели, повергло их в шок.

- Мы нашли два тела. Одно уже разложилось, другая собака погибла недавно. Следов насильственной смерти нет, но есть подозрение, что их отравили. Рядом мы увидели кости. Видимо, им кто-то их дал, - рассказала «КП»-Кубань» Ольга Ватулина.

По словам местных жителей, стая была неагрессивной, жила сама по себе. Чтобы животные не приносили новых щенков, активистки вызывали специалистов отлова. Собак хотели забрать во временный приют, но поймать удалось только часть. Щенков забрали, а мать, которая позже погибла от рук неизвестных, спряталась.

В администрации Краснодара подтвердили, что на этой территории велся отлов. Первую партию собак отправили на стерилизацию 23 мая. Тогда удалось поймать двух животных, мать с щенками сбежала.

- 11 и 17 июня были снова выезды ловцов, но безрезультатно. 24 июня при очередной попытке отлова рядом с частной Пушкинской школой по улице Витязевской собака опять сбежала, а 9 щенят забрали и отвезли в приют, - рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК в Краснодаре.

Стерилизованных собак вернут обратно после всех процедур. А по какой причине погибли две оставшиеся в заброшенном аквапарке бродяжки, неизвестно. Местные жительницы планируют обратиться в правоохранительные органы.