«Присосался, паразит!» Эколог рассказал, как на Кубани защитить домашних животных от клещей

Кошек и собак нужно регулярно проверять на наличие клещей. Фото: Артем КИЛЬКИН

С наступлением тепла из спячки выходят не только лесные хищники, но и коварные паразиты. Активность клещей начинается с апреля. Летом они атакуют с большей силой. Те, кто считает, что клещи обитают только в лесу и дачных участках, сильно заблуждаются. На самом деле эти кровососущие насекомые обитают еще и в городских парках, на берегу прудов и во дворах. Так что любой пикник может закончиться печально, если не использовать специальные средства защиты. А о них, по словам санитарных врачей, многие жители Кубани забывают. А ведь клещи - переносчики геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, болезни Лайма и даже боррелиоза.

- С начала 2022 года в Краснодарском крае клещи покусали 1963 человека. Из них 982 – это дети до 14 лет. Все они обратились за помощью к медикам, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Не стоит забывать и о том, что клещи кусают не только людей, но и братьев наших меньших. Прогулки во дворе и парке с питомцами тоже могут быть опасными. Эколог объяснил, почему существующая борьба с паразитами не эффективна и как стоит защищать своих питомцев от укуса.

- Бороться с клещами существующими методами не получится, так как, убивая их химическим образом, гибнут и другие членистоногие насекомые. Это плохая практика, которая больше вредит, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

По словам Вениамина Голубитченко, за одну прогулку длинношерстные собаки (кокер-спаниели, мальтийские болонки, афганские борзые, колли и йоркширский терьеры) могут собрать на себя около 15-20 штук клещей. И это, говорит эколог, вполне нормально. Хозяевам не стоит переживать. Главное - вовремя обнаружить вредителей. А чтобы минимизировать количество нежелательных «пассажиров», важно соблюдать определенные правила перед прогулками в летнее время.

- Следует купить специальное средство для обработки домашних питомцев от клещей и блох, - продолжает эколог. - Их существует несколько видов, например, есть средства, которые предотвращают укус вредителя (имеют специфический запах, чем и отпугивают членистоногих насекомых – Авт.), и спреи, убивающие уже присосавшихся клещей к шкурке животного.

Также эколог напомнил, что при обнаружении клещей на домашних питомцах стоит обратиться в ветеринарную клинику. Это поможет исключить возможное заражение любимца.