«Они не читали Достоевского!»: Знаменитая актриса Краснодара жестко прошлась по студентам театральных вузов

Евгения Белова. Фото: dram-teatr.ru

Актер – человек искусства. Пробы, кастинги, изучение сценария, умение общаться с режиссером и коллегами, саморазвитие – это большая работа. О трудностях и понятии профессии поделилась артистка «Краснодарского театра драмы» и «Одного театра» Евгения Белова.

Артист – это транслятор чувств

– Артист, одним словом, это сложно. Самое главное, это личность. Для творческой деятельности, конечно, это первостепенно. Потому что нельзя быть просто куклой в руках у режиссёра.

Артист – это транслятор чувств, тем, времени. Именно со сцены показываются основные вехи и проблемы. Это касается как артистов, так и режиссеров, которые выбирают тот или иной материал для постановки. Артист должен чувствовать время, чтобы реализовать все замыслы режиссера. Даже в той великой классике, такой как Достоевский, Толстой, Шекспир, Островский, до сих пор слышна очень явная современная проблематика. И, чтобы быть понятным для зрителя и услышанным, это надо четко осознавать и ощущать.

Актерская жизнь – неоднозначна. Наверное, в этом ее огромный плюс, потому что в актерской жизни нет рутины. На мой взгляд, это самое страшное, что может быть с человеком, когда он погружается в какую-либо определенную рутину, болото, и, перестает жить, а начинает существовать. И в этом отношении актерская деятельность дарит очень много новых мыслей, чувств, эмоций. Я может и не пережила бы их в своей обыденной повседневной жизни, но именно они на сцене производят всплеск в моей душе. Зачастую, как правило, если ты в такой профессии (играешь в театре, снимаешься в кино, участвуешь в каких-то проектах), то это очень яркая и насыщенная жизнь.

Главное в репетиции – погружение

– И эта жизнь протекает в репетициях и выступлениях. Репетиции проходят согласно предпочтениям режиссера. К примеру, помню, как мы репетировали спектакль «Три сестры». У нас был необычный процесс репетиций, потому что сам спектакль хотелось сделать интересным на открытой сцене нашего театра. И молодые режиссеры из «школы Фильштинского» подошли к нам со своим новым подходом к репетициям. Мы целыми днями, собираясь большой командой, занимались погружением через тренинги, этюды (фрагменты из жизни героев, сочиненные самостоятельно), акции (высказывание актера на поднятую тему). Это помогло нам увидеть героя внутри себя (как он выглядит, ходит, разговаривает). Мы часто работали через музыку Баха и находили в ней созвучие с героями.

Но самое главное в репетиции пьесы – начальное погружение в материал. Это называется застольный период, когда собираются все артисты, режиссеры и начинаются подробные читки, обсуждение содержания, темы пьесы. Это интересный период, в котором все происходит сидя. Это такая умозрительная работа, в конце которой мы находим перспективы того, как все будет происходить дальше. Бывает, когда режиссеры мало уделяют этому внимания и от того усложняется работа. Самое потрясающее, когда происходит хороший сговор, когда ты точно понимаешь, что от тебя требуется. Распорядок дня у артиста всегда разный, а не стандартный. Порой все начинается в 11 утра и заканчивается поздним вечером. Все зависит от сценария и роли.

От минусов не уйти

– Плюсы и минусы есть в любой профессии, особенно если ты на глубоком уровне в ней живешь. От минусов никуда не денешься. Плюсов в нашей профессии много, потому что она многогранна, многообразна, она наполнена красотой, эстетикой и неодинаковым миром. В плюсы входит: познание разных характеров, воплощение их в жизнь, изучение новых знаний и умений, когда, например, ты разучиваешь пластические движения или музыкальные вещи для спектакля и узнаешь новые возможности своего голоса.

Что касается минусов, то в этой профессии ты тратишь много энергии, времени и сил. Актеры всегда, если они работают над ролью, думают о ней. Не важно, ушел ли ты из театра, закончились ли репетиция. Например, ты приходишь домой, казалось бы, попадаешь в новый мир, но у тебя внутри продолжается беспрерывный процесс над образом. Таким образом, такое погружение в профессию, в какой-то степени, является минусом. Не всегда остается время на свои личные интересы, бытовые дела. Нестабильный график словно дает понять мне, что ты не являешься хозяином своего личного времени. Но с огромным количеством плюсов, подобные минусы, по моему мнению, незначительными и естественными, потому что ничего идеального не бывает.

О конкуренции

– Ты должен соответствовать тому, что ты делаешь. В каждой профессии есть более профессиональные люди и менее. Конкуренция есть, но страшно, когда она не здоровая. Например, когда в байках про балет, рассказывают, как подкидывают стекло в пуанты. Это, конечно, переходит все границы. Печально. А здоровая конкуренция, это нормально, и, конечно, она в театре присутствует, но не на уровне соперничества, а на уровне того, что как ни крути, каждый артист занимает определенную нишу. И если я, например, хочу себя попробовать в какой-то другой роли, под другим ракурсом, то должна доказать это и в какой-то степени конкурировать с тем артистом, который занимает похожую роль. Здоровая конкуренция это причина не запускать себя, быть в тонусе во всех отношениях. Наверное, это хорошая вещь. Мне так кажется.

Будущим артистам

– Я преподаю у будущих актеров сценической речи, наблюдаю студентов. С первых дней пребывания в институте я вижу, кто к нам пришел, с каким багажом. И мне бы хотелось, чтобы до поступления и в момент обучения молодежь параллельно занималась самообразованием, окультуриванием себя, погружением в профессию. Поступая, необходимо понимать, куда ты идешь. Зачастую приходят абитуриенты, которые не читали Достоевского, Толстого, Чехова, не слушают музыку и не знают художников, композиторов. И я считаю, что этого не хватает при поступлении в вуз. Потому что нельзя научить быть актёром, но можно показать путь как им стать.

Самопогружение в актерской жизни занимает очень важное и значимое место. Актерство – это не легкая профессия. К ней нельзя относиться, как к той, где можно просто покривляться. Это серьезная, глубокая, содержательная работа.