«Чтобы не захлебнуться, ломали заборы»: как 8 лет назад жители Туапсе спасались от жуткого наводнения

Во время наводнения в Туапсе в 2014 году чудом никто не пострадал.

Ровно 8 лет назад Туапсе получил от стихии сильный удар. На город налетел смерч, вызвавший ливень и поток воды с гор. Всего за несколько часов в Туапсе выпала более чем месячная норма осадков – 112 миллиметров. Разгул стихии привел к тому, что на курорт сошла вода. Улицы оказались не просто затоплены, они стали похожи на бурные реки. Вода сносила автомобили, оставленные жителями. Еще свежи воспоминания о том, как местным жителям приходилось спасаться от наводнения. И лишь чудом тогда никто не погиб.

- Когда наводнение произошло в Крымске, я ужасалась. Ведь большая вода пришла, когда люди спали, все было глубокой ночью, в темноте. Страшно ужасно. Нам же повезло, что волна пришла днем. Случись наводнение ночью, мы бы попросту потонули, как котята, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» жительница одной из многоэтажек в Туапсе Валентина Баскова. - А у нас еще во дворе газовая подстанция находится. Так я помню, пока шел ливень, молилась, чтобы она, не дай Бог, не грохнула - вода ж прямо в помещение лилась! Все трубы и приборы в муляке скрылись.

В некоторых дворах картина была как из фильма ужасов - груды мусора, бревен, вздыбленный асфальт.

Действительно, наводнение в Туапсе привело к серьезным последствиям. В некоторых дворах картина была как из фильма ужасов - груды мусора, бревен, вздыбленный асфальт, проломленные и разбитые машины.

Уровень грязевого потока достигал 1,5 метров.

А через дорогу две хрущевки, жители которых, чтобы спастись, рушили то, что сами когда-то построили.

- Мы могли захлебнуться в собственных квартирах. Потому нам пришлось ломать кирпичный забор! - разоткровенничался один из мужиков, не пожелавший назвать свое имя. - С товарищами кое-как добрались до моей почти скрывшейся в волнах «семерки». Стали толкать ее по направлению потока. Одним словом, использовали машину, как таран. Как только забор проломили, уровень воды стал падать. Старушки на втором этаже плакали от радости...

Многие дома оказались затоплены.

Стоит сказать, что во время наводнения в Туапсе было понятно - все крымские уроки усвоены. В ночь на 9 июля спасатели разъезжали по всему городу, предупреждали по громкоговорителю о возможном повторении стихийного бедствия и призывали соблюдать осторожность.

Машины плавали в бушующем потоке.

Кроме того, в Туапсинском районе уже не один месяц работают автоматические гидрологические комплексы. Они фиксируют любые изменения уровня воды и сообщает спасателям о малейших изменениях погоды. Да еще и заранее - к удару стихии можно подготовиться.

Уборка во дворах на следующий день после стихии.

- Учитывая опыт прошлых лет, система неоднократно показывала высокую надежность и жизнестойкость в условиях паводков, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Время заблаговременного предупреждения составляет до шести часов.

Кстати, в 2020-2021 годах в Туапсинском районе за счет средств местного бюджета установлено еще шесть подобных комплексов.

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