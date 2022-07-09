«Я больше не могу сдерживаться». В Краснодаре голый мужчина преследует 14-летнюю школьницу

Родители девочки написали заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Краснодара разыскивает мужчину, который напугал 14-летнюю школьницу, проживающую в одной из многоэтажек Музыкального микрорайона. Абсолютно голый мужчина сначала преследовал девочку до ее квартиры, а после оставил для ребенка записку с шокирующим содержанием.

- I couldn't hold back anymore longer, - записка почему-то была написана на английском. Так мужчина пытался объяснить, что больше не в состоянии сдерживаться.

Записка, которую остаивл педофил. Фото: скриншот

Возможно, что это цитата из какой-нибудь песни, а может, и предупреждение. Какой именно смысл вкладывал в эти слова педофил, сейчас разбираются следователи. Родители перепуганной девочки обратились в полицию с заявлением.

- В настоящее время на основании поступившего заявления проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента, - рассказали официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Голый мужчина сначала преследовал девочку до квартиры, а после пытался вломиться внутр. Фото: скриншот

Полицейские изъяли видео с камер наблюдения. По ним видно, что голый мужчина не просто преследовал ребенка, а после еще пытался взломать дверь и попасть в квартиру, где она проживает. Соседи говорят, что объектом его издевательств девочка стала уже давно.

- Он ее преследует, занимается рукоблудством у дверей квартиры, где проживает ее семья, - рассказали знакомые.

Кстати, и камера у дверей появилась после того, как девочка стала жаловаться папе с мамой на странное поведение незнакомого мужчины. Родители заподозрили, что за их дочерью следят, и установили систему видеонаблюдения в подъезде. Но, говорят, что мужчина впервые перешел к таким агрессивным действиям.

- Возможно, что он наркоман. Сейчас все жители нашего жилого комплекса перепуганы и не отпускают детей гулять одних, особенно девочек, - рассказала одна из жительниц дома.

Не исключено, что мужчина является жителем многоэтажки. Развратника сейчас разыскивают полицейские.

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