Пассажиру стало плохо. Летевший из Сочи в Омск самолет приземлился в Уфе

Пассажир на борту самолета почувствовал недомогание. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Самолет, вылетевший в ночь на 9 июля из Сочи в Омск, уже более двух часов находился в воздухе. До сибирского города оставался менее часа, когда авиационные службы получили так называемый «сквок» - сигнал тревоги.

- Пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги находясь в воздушном пространстве Казахстана. При этом экипаж не менял курс и высоту, - утонили в авиационных службах.

Чуть позже стало известно, что борт сел в Уфе. Оказалось, что одному из пассажиров в полете стало плохо. По состоянию здоровья человек летел с двумя сопровождающими. Вызванные в башкирский аэропорт врачи оказали первую медицинскую помощь и рекомендовали проследовать с ними в больницу.

- Проконсультировавшись с медиками пассажир отказался от дальнейшего перелета. После дозаправки, лайнер вылетел в Омск. – сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Известно, что самолет уже прибыл в Омск и благополучно приземлился в северной столице.