Ударила молния в подстанцию. Жители Новороссийска, Геленджика и Крымска из-за стихии остались без воды

Три кубанских города остались без питьевой воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за аварии на Троицком групповом водопроводе без питьевой воды остались жители сразу трех кубанских городов – Новороссийска, Крымска и Геленджика. Причиной всему стала разбушевавшаяся непогода – ударом молнии оказалась выведенной из строя подстанция, которая питала насосную станцию. Пострадали три компании водоснабжения: "Концессии водоснабжения — Геленджик", "Водоканал города Новороссийска" и "Водоканал Крымск".

- В адрес МУП "Водоканал" поступило сообщение о том, что 9 июля в 3:05 произошла авария на магистральном водоводе. В итоге абсолютно полностью прекращена подача воды в Новороссийск, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска

Геленджик пострадал частично. Здесь без благ цивилизации остались жители сел Кабардинки, Марьина роща и Виноградное.Также нет воды в домах микрорайонов Северный, Марьинский и Тонкий мыс.

- В зоне отключения Бобруковая щель и часть города от улицы Туристической до Садовой, - рассказали в пресс-службе «Концессии водоснабжения» Геленджика.

В общей сложности, почти полмиллиона жителей Кубани сейчас испытывают проблемы с водоснабжением. Власти Геленджика пока справляется благодаря имеющимся накопительным резервуарам. Но запас питьевой воды в течении нескольких часов будет исчерпан. После этого по улицам курорта начнут курсировать автоцистерны.

- Мы уже запаслись 19-литровыми кегами с питьевой водой. Нам и детям хватит. Стирку и процедуры гигиены пока отложим, - рассказывают жители Новороссийска.

В «Троицком групповом водопроводе» заверили, что аварийный участок уже локализован. Ремонтные бригады заменили вышедшее из строя оборудование и к 14 часам возобновят плановую подачу воды. Правда, еще несколько часов потребуется, чтобы водоснабжение пострадавших городов восстановилось в штатном режиме.