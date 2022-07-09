«Мне это казалось чем-то несбыточным». Студент перевелся из донецкого вуза в кубанский по программе правительства РФ

Парень и не надеялся стать студентом российского вуза

19-летний Родион Артеменков три года проучился на журфаке Донецкого национального университета. А когда в ДНР началась спецоперация, парень решил перевестись в российский вуз.

- Но мне сначала это казалось какой-то несбыточной мечтой, - рассказывает Родион. - Это было одновременно чем-то желаемым, но далеким и несбыточным.

Для ребят из освобожденных территорий Украины предусмотрены льготы на поступление в российские вузы. Так, по программе правительства РФ они могут не только стать студентами вузов, причем принимают без экзаменов, но и перевестись в любое российское учебное заведение. Так и сделал Родион.

Перевод в вуз прошел гладко.

- К нам в вуз едут ребята из освобожденных территорий Украины, сейчас мы принимаем их документы, - рассказали в КубГУ. - Для поступления или перевода необходимо заполнить анкету, предоставить паспортные данные и школьный аттестат.

- Мой перевод прошел гладко, без каких-либо помех, - рассказывает Родион Артеменков. – Мне очень нравится в России, в самом Краснодаре. В этом городе дружелюбная обстановка, тут очень уютно. А жить буду в университетском общежитии, мне уже даже комнату предоставили. И я очень рад, что поступил на журфак КубГУ.

Кстати, в трех крупных вузах Кубани ребятам из освобожденных территорий Украины предоставляют квоты на поступление. Они есть в КубГУ, в КубГАУ и в КубГТУ.

- У нас есть отдельная бюджетная квота для выпускников школ и колледжей ЛНР, ДНР и Украины, - пояснили в Кубанском государственном аграрном университете имени Трубилина. – Без экзаменов на бюджет ребята могут поступить на факультеты – экономический, юридический, прикладной информатики, архитектурно-строительный, ветеринарной медицины, зоотехнии, перерабатывающих технологий, агрономии, экологии, агрохимии и почвоведения; механизации; энергетики; гидромелиорации; землеустроительный факультет; плодоовощеводства и виноградарства; управления.