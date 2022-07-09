Лови волну. На Кубани установилась идеальная погода для любителей водных видов спорта

Погода на выходных будет идеальной для занятия водными видами спорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае установилась идеальная летняя погода, считает Яндекс.погода. Даже если жители краевого центра не смогли в выходные вырваться на море, они все равно могут оторваться как следует в городе. В парке Солнечный остров для любителей водных видов спорта действуют пункты проката сапов и флайбордов.

Температура воды в реке Кубань будет около +20 градусов, а ветер точно не помешает сапсерферам – он будет практически незаметными, всего до 1 м/с. В общем, идеальные условия для тех, кто решил впервые попробовать этот вид спорта. В воскресенье, 10 июля, вода немного прогреется до + 21 градуса, а ветер усилится до 3 м/с. Вполне подходящие условия для опытных спортсменов.

Независимо от прогноза, все найдут занятие по душе Фото: Эдуард Абрамов

Возле городского пляжа «Затон» у парка 30-летия Победы вода будет теплее, аж +24, возможно, потому что она тут лучше прогревается и нет течений. Порывы ветра могут достигать до 2 м/с. В общем, тоже вполне камфортные условия для занятий вейкбордингом или водными лыжами, которые можно взять в прокат здесь на станции. А вот в воскресенье погода немного испортится, весь день будет менять направление и справиться с условиями смогут только бывалые вейкбордеры.

Еще одно излюбленное краснодарцами место отдыха - озеро Старобжегокай на территории Адыгеи. В субботу температуры воды достигнет + 24, почти как парное молоко, а над водоемом будет полный штиль. Идеально, чтобы покрутить педали водного велосипеда и помахать веслом на сапе. К вечеру воскресенья ветер немного усилится до 3 м/с и изменит направление на северо-западное.

В Сочи сейчас во всех смыслах жарко. На местных пляжах яблоку негде упасть, отдыхающие наслаждаются водой в +26 градусов и безоблачной погодой. Сила ветра в субботу не превысит 3 м/с, а направление будет меняться в течение всего дня, что, впрочем, не должно испугать любителей водных видов спорта. На курорте много серф-школ с опытными инструкторами, которые научат ловить ветер и покорять волны.

Сапбордерам ветер может помешать, а вот любителям парусных гонок, наоборот, на руку Фото: Евгения ГУСЕВА

Тяжелей всех придется серфингистам и сапбордерам в Геленджике. Погода здесь будет такая, что ни тем, ни этим не подойдет. Всю субботу будут ходить полуметровые волны, поэтому на SUP-бордах и вейкбордах кататься будет сложно, а для серфинга это, наоборот, слишком низко. Зато в первой половине дня в воскресенья волны стихнут на радость любителям спокойных видов водного спорта. Правда, после 12:00 ветер усилится до 4 м/с, но можно походить под парусом.

В Анапе на выходных ожидаются не менее жаркая погода. Воздух прогреется до +26 градусов, но ощущаться будет как +31 градус. Ветер всю субботу будет менять направление, поднимая волны на высоту до 20 см. Поэтому, если есть желание попробовать свои силы на сапборде впервые, то лучше отложить до воскресенья. В первую половину дня для этого будет наиболее подходящая погода.