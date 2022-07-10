ДТП с участием автобуса произошло на Кубани

Обстоятельства аварии уточняются Фото: кадр из видео

ДТП с участием автобуса произошло на трассе в Темрюке утром 10 июля. Кадры с места аварии разместили пользователи в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла по дороге в сторону поселка Стрелка. На кадрах видно, как легковой автомобиль отбросило на обочину. А за пострадавшим автобусом остановилась колонна машин.

Как сообщила «КП» - Кубань» руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД ГУ МВД РФ Ирина Заватская, авария произошла на трассе «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» в 06:25. В это время автобус НЕФАЗ с 7 пассажирами проезжал в сторону хутора Белого, где столкнулся с газелью. Грузовик остановился на трассе для ремонта дороги.

От удара газель отбросило на «встречку», где автомобиль столкнулся с проезжавшей легковушкой Toyota.

В результате ДТП троим взрослым пассажирам автобуса оказана разовая медпомощь.

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