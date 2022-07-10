Раскаленные дни. Синоптики прогнозируют рекордную жару в Краснодарском крае

Пекло в сочетании с грозой и ливнями обещают на Кубани

На Кубани есть народная примета - в выходные на море летом обязательно будет дождь.

- Работаешь, работаешь в душном офисе всю неделю, соберешься на море, а там - ливень, - рассуждают кубанцы.

А тут синоптики прогнозируют не просто дождь - целый комплекс метеорологических явлений. Грозы, ливни, смерчи обрушатся на регион, судя по прогнозу, до конца суток 10 июля.

- При этом воздух раскалится до +36 градусов на равнинной части Кубани. На побережье Черного и Азовского морей тоже будет жарко, но температура будет там чуть ниже +32 градусов, - сообщают в краснодарском Гидрометцентре.

Жителей и гостей курортов просят быть максимально внимательными к переменам погоды. Штормовое предупреждение объявлено до 11 июля.

- Помимо прочего, это очень тяжелые дни для метеозависимых людей. Если вы чувствуете себя плохо, не выходите из дома без сопровождения. Берите с собой достаточно питьевой воды. И ни в коем случае не сидите на солнце долго, - предупреждают спасатели.

Будьте осторожны!