«Вези меня, мразь» уже в автобусе. Туристка с ребенком устроила пьяный дебош в сочинском «пазике»

Женщина материлась при детях. Фото: "Типичный Сочи"

Женщина с ребенком устроила скандал в одном из сочинских рейсовых автобусов. Она вошла, держа в одной руке жестяную баночку с алкоголем, в другой - дочь лет 10и за руку. А когда водитель потребовал заплатить за проезд, дама начала материться.

- Ты знаешь, откуда я приехала? - заявила женщина, снабдив свою речь отборными ругательствами.

Кто-то в салоне включил видеокамеру на мобильном телефоне и она все зафиксировала. На замечание, что в салоне автобуса находятся дети, дама высокомерно глянула в ту сторону, откуда оно раздалось.

- Ой, да вы сами бухаете при детях, - заявила она и вышла на остановке, пропустив вперед свою дочь.

Женщину уже окрестили очередной "вези меня, мразь" - героиней мемов. Это истеричная пассажирка, позволяющая себе хамство в адрес водителя общественного транспорта. Началось все со случая в московском такси, а сейчас похожие случаи насчитываются уже десятками.

Напомним, ругаться матом и тем более распивать алкоголь в общественных местах, коим является общественный транспорт, запрещено законом. За это предусмотрен штраф. Но больше всего женщин останавливать должно то, что скандальная выходка обязательно попадет на чью-то видеокамеру. Ни одна из прообразов мемов "вези меня, мразь" не желала такой сомнительной известности.