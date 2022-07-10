Гидрометцентр спрогнозировал, какой будет температура воды в Черном море с июля по сентябрь

Вода начала прогреваться Фото: Виктор КЛЮШКИН

Собираясь на Черноморское побережье, россияне каждый день следят за температурой морской воды. Жаркое солнце юга и близость моря гарантирует им бронзовый загар, но как угадать с водичкой?

- Пока каждый день Черное море на всем побережье прибавляет по градусу. 4 июля вода в море Анапы прогрелась до 20 градусов, 5 июля в Анапе море было 21 градус, 6 июня – 23, 7 июня – 25, - свидетельствуют синоптики.

И если донное течение не испортит картину, скоро море будет, что парное молоко. Анализируя погоду в среднем за несколько лет, свои прогнозы на то, сколько продлится купальный сезон, делают и в Гидрометцентре страны.

- Обычно июль на курортах Краснодарского края - месяц самый жаркий. Температура воздуха в среднем достигает +28+32 градусов. Это позволяет воде в море прогреваться постепенно даже при условии дождливой погоды. Что в июле - не редкость, - говорит научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

По его словам, средняя температура воды в июле достигает +26,2 градуса. А в августе из-за тропических ливней, что не редкость, снижается до +25 градусов, максимально она фиксировалась до +29 градусов.

В сентябре на курортах наступает бархатный сезон, когда нет уже палящего солнца, а по ночам довольно прохладно. По данным Гидрометцентра, средняя температура воды в это время на Черноморском побережье не выше +23 градусов. Что вполне устраивает еще многих и многих туристов.