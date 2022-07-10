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Происшествия10 июля 2022 11:34

Семья из четырех человек в Краснодаре отравилась газом в своем доме

Они живы, но в больнице
Ева МУР
Пострадавшие в больнице

Пострадавшие в больнице

Семья из четырех человек в Краснодаре отравилась газом в своем доме. ЧП произошло на улице Димитрова.

- Все живы, но в больницах города в стабильно тяжелом состоянии. 59-летний мужчина, 50-летняя женщина, а также мужчина 29 лет и девушка 17 лет. В причинах происшествия разбираются оперативные службы, - сообщили в экстренных службах.

Следователи уже начали проверку по факту происшествия.

- Причины ЧП устанавливаются. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале в похожей ситуации погибли мать и четверо детей в Северском районе Кубани. Тогда причиной отравления стал угарный газ - побочный продукт отопительного котла. Следователи возбудили уголовное дело. Однако пока расследование не окончено.

ЧППроисшествия: ЧП