Приговор помощнику казначея Цапков оставили в силе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский краевой суд рассмотрел дело Арсентия Антонецкого, бывшего директора компании ООО «Маяк», которую называли подставной компанией члена кущевской банды Федора Стрельцова. По итогу слушаний решение, вынесенное Кущевским районным судом, оставили в силе.

Ранее Антонецкий был признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили следственные органы, в 2014 году он осуществил преступную схему: перевел права и обязанности по договорам аренды 16-ти участков общей площадью около 5 тыс. га, находившихся в распоряжении ООО «Маяк» (полученных во временное пользование от ЗАО «Маяк»), в пользу третьих лиц. Махинации производились в интересах Федора Стрельцова.

Как сообщает «Коммерсант», следствие и суд установили, что Антонецкий, передавая земли третьим лицам, существенно занизил стоимость пользования землей (22 млн руб. при рыночной стоимости права аренды в пределах 219 млн руб.). А ЗАО «Маяк» был причинен значительный материальный ущерб как правообладателю земли.

После вынесения первого приговора Кущевским судом Антонецкий был осужден на 7 лет лишения свободы, но затем суд кассационной инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В результате приговор был снижен до шести лет с отбыванием срока в исправительной колонии. Новое рассмотрение было инициировано адвокатами осужденного, которые подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

В ходе заседания суда 7 июля текущего года Антонецкий не стал поддерживать доводы своих адвокатов. Таким образом, он согласился с тем приговором, который был вынесен ему ранее. Согласно материалам Краснодарского краевого суда, приговор оставлен без изменений.

По данным «Коммерсанта» и «КП», Арсентий Антонецкий - родственник и партнер Федора Стрельцова. Последний известен связями с бандой Цапков-Цеповязов. Он распоряжался финансовыми средствами преступной группировки. Как ранее сообщали «Вести», Стрельцов получил защиту от СБУ и в настоящее время находится на территории Украины. В ТАСС отметили, что Стрельцов организует «массированные клеветнические кампании в отношении российских следователей, расследующих его уголовное дело, свидетелей и потерпевших».