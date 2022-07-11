Ливень пуще прежнего. Синоптики предупредили о новой стихии в Краснодарском крае

На Кубани ожидаются ливень с грозой и градом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне на Москву обрушился сильный ливень с грозой. А теперь стихия взяла в тиски Краснодарский край. Залповый ливень обрушился на Сочи. За пару часов под воду ушли улицы Дагомыса. Из берегов вышла река - ее уровень поднялся аж на 3 метра. Непогода бушевала и в Анапе. Мощные ливни зарядили на несколько часов. К счастью, обошлось без сереьезных последствий. И прогнозы на ближайшие дни неутешительные.

- В первые дни недели на погоде Южной России скажется влияние фронтальных разделов, поэтому по-прежнему не обойдется без грозовых дождей, - говорят в центре погоды «Фобос».

11 июля непогода продолжит бушевать на большей территории Краснодарского края. Жителям Кубани стоит подготовиться к очередному ливню с грозой и градом.

- Также прогнозируем шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом чистым небо станет уже к середине недели.

- Над Черным морем сформируется антициклон и осадки прекратятся, - добавляют в центре погоды «Фобос». - Преобладающая дневная температура +28-33 градусов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Жителям и гостям региона советуют быть осторожными

Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Управляя авто, постарайтесь припарковаться и переждать непогоду.

Спасатели предупреждают о возможности падения деревьев, частей кровли с крыш, а также больших и слабо укрепленных конструкций. Могут быть повреждены линии электропередачи, вылететь стекла из окон. Горожан просят проявить осторожность, а в случае ЧП звонить «112».