Последствия непогоды в Сочи 11 июля 2022: по улицам Дагомыса несутся потоки воды

Дагомыс ушел под воду
Последствия непогоды в Сочи 11 июля 2022. За ночь в Дагомысе выпало 86 мм осадков за час. Это почти две месячные нормы.
В Сочи действует штормовое предупреждение до конца суток 11 июля.
- На участке Магри - Веселое волнение моря в 4 балла. Купание в море в шторм запрещено, - сообщили в мэрии Сочи.
Ливни, которые специалисты называют залповыми, лили всю ночь. Утром жители курортного поселка не узнали его улицы. По ним неслась вода.
Последствия устраняют. Фото: мэрия Сочи
- Пострадавших нет, в Дагомысе развернут оперштаб по поручению мэра Алексея Копайгородского, - уточняют в мэрии.
Включено оповещение из-за подъема уровня воды в реке Хорота Адлерского района.
17 многоэтажек подтоплены. Фото: мэрия Сочи
Аварийные службы усилены и приведены в режим повышенной готовности.
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