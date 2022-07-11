Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика будут закрыты до 18 июля

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим ограничений на полеты в аэропортах Краснодара, Анапы и Геленджика снова продлили.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе на юге страны, продлен до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Воздушные гавани юга России, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты остаются закрытыми. В прежнем режиме, как временный хаб, функционирует аэропорт Сочи. Продолжают работать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров из-за спецоперации на Украине. Минтранс не исключил, что аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика будут закрыты до конца года.