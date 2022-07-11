Что происходит на курортах Краснодарского края 11 июля 2022: Сочи ушел под воду, а в Анапу вернулось жгучее солнце

Непогода разгулялась на побережье Черного моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода разгулялась на Кубани прошлой ночью. Основной удар приняли на себя курорты Краснодарского края. Залповый ливень обрушился на Сочи. Здесь даже объявили штормовое предупреждение.

За пару часов под воду ушли улицы Дагомыса. Из берегов вышла река. Ее уровень поднялся аж на 3 метра. А разбудила жителей сирены. Она ревела на курорте с утра.

Из-за ливня ушли под воду подъезды многоэтажек. Мощные потоки воды заблокировали людей в квартирах. А машины превратились в лодки. Они буквально сплавлялись по реке.

Также оказались заперты магазины и рынки. Рядом с ними образовались огромные лужи и горы мусора. Мощное течение буквально уносило контейнеры.

- В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков, - сообщают в администрации Сочи.

Ожидается, что вода уйдет за пару часов. Но не исключено, что большая вода еще вернется. Непогода не уйдет из Сочи до конца дня.

- На море ожидается шторм до четырех баллов, - заявили в пресс-службе администрации Сочи.

«КП» – Кубань» выяснила, что происходит на курортах Краснодарского края 11 июля 2022. Непогода разгулялась по всему побережью Черного моря.

Мощные ливни зарядили утром в Анапе. Только продолжались они недолго – всего пару часов. И никак следов не оставили. Разве что небольшие лужи помешали туристам у отелей.

Зато сухо было на пляжах. Здесь даже появилось жгучее солнце. Это оно обжигало туристов в июне. Тогда люди сгорали на глазах, а спасатели били тревогу. Они уводили людей в тень (от прямого попадания лучей) и советовали использовать защитные кремы.

Также сухо было на пляжах Геленджика. Залповые ливни обошли курорт стороной. Летний дождь не продлился и часа. Он быстро сменился палящим солнцем и скачком температуры. Воздух на курорте прогрелся до плюс 30 градусов. Этот показатель стал самым высоким на побережье Черного моря.

Зато ощутили на себе непогоду жители Туапсе. Стихия разгулялась на курорте утром. Но продлилась она пару часов и сменилась палящим солнцем. Оно «подсушило» курорт буквально за 20 минут.