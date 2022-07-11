Туристка из Магаданской области пять дней выживала в лесу Сочи

Девушку передали медикам

Девушка приехала на отдых в Сочи из Магаданской области. Она пошла по туристическим маршрутам в лес, но сошла с тропы и заблудилась. После нескольких дней блужданий она позвонила спасателям. Ее истощенную эвакуировали на вертолете.

- 9 июля около 14:00 через службу 112 в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что приезжая девушка уже несколько дней находится в лесу чуть выше Вольерного комплекса. Она заблудилась и самостоятельно выйти к дороге не могла. Спасатели сначала обследовали горную местность, а затем выдвинулись на склон правого берега реки Ачипсе. Но поиски оказались безрезультатны, - сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Утром 10-го числа девушка смогла снова дозвониться по номеру 112. Она сообщила, что выбралась на возвышенность. В этот момент за ней уже вылетел вертолет МЧС, и спасатели нашли туристку.

- Девушка рассказала, что выживала в лесу пять дней. Она питалась ягодами, листьями и пила воду из ручейков. Спасатели обнаружили девушку на скальном участке правого склона реки Лаура, при помощи бортовой лебедки подняли ее в вертолет и, истощенную, передали медикам, - добавили спасатели.

В настоящее время девушка находится в больнице и идет на поправку.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в горах Сочи на выходных спасатели помогли еще одному туристу. Приступ аппендицита случился в горах у мужчины. Его тоже эвакуировали на вертолете.