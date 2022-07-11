Зачарованный лес. Под Краснодаром деревья покрылись тонким налетом

Деревья покрылись странным налетом. Фото: КП-Кубань

Краснодарцы бьют тревогу. Деревья на берегу Кубани покрылись непонятным налетом. Местные жители обнаружили это, гуляя за дачами в районе станицы Елизаветинской.

- Деревья стоят, как в фильме ужасов. На них какой-то белый слой. Боимся, что они заражены и погибнут, - рассказали «КП» - Кубань» очевидцы.

По словам краснодарцев, белый налет можно увидеть и в воде у берега. Но на самом деле причин для паники нет. Растения просто-напросто усыпаны ивовым пухом. Она любит селиться на берегу водоемов, а в июле начинает сбрасывать волокна. Пух обволакивает соседние деревья, кустарники и землю, но опасности для фауны не представляет.

Пух от ивы везде. Фото: КП-Кубань

- Пух смоет дождем, потом он сваливается в кучи и остается на земле. Единственное, что при сухой погоде его большие скопления могут вызвать пожар, - сообщил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Кому точно повредит посещение такого леса, так это аллергикам. От него гарантировано начнется насморк. Поэтому тем, кто страдает этим заболеванием, не стоит сейчас посещать подобные места.