Где 60, а где и 125 человек на место. Абитуриенты хотят быть политологами, африканистами и программистами

Умницы и умники штурмуют кубанские вузы. Фото: Архив "КП"

Приемная кампания в вузы Кубани перешагнула экватор: с 11 по 12 июля университеты и институты проводят самостоятельные дополнительные испытания для абитуриентов, а 25 июля завершат прием документов от желающих стать студентами.

Количество бюджетных мест в российских вузах, включая кубанские, увеличилось в этом году на 11,5 тысячи. Абитуриенты штурмуют университеты, институты и академии с результатами ЕГЭ не только этого года, но и предыдущих лет: 2018-2021 годов.

Как рассказали «КП» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, абитуриенты 2022 года могут подать документы в пять вузов на несколько специальностей: их количество каждый университет или институт определяет сам, но их не может быть больше десяти. Документы в этом году можно подать как в приемной комиссии или по почте, так и через сервис портала "Госуслуги" «Поступление в вуз онлайн».

«КП» - Кубань» узнала, какие специальности и направления подготовки по программам бакалавриата пользуются у будущих студентов-очников наибольшим спросом: на своих сайтах вузы ежедневно публикуют данные о количестве поданных заявлений на бюджетные места.

Идут в айтишники, менеджеры и правоведы

В Кубанском государственном университете самое большое в регионе количество бюджетных мест для абитуриентов 2022 года: 3743. Один из главных вузов региона испытывает всплеск интереса вчерашних школьников к IT-специальностям: конкурс на них – от десяти до 18 человек на место. На 25 мест направления «Прикладная информатика» подано 456 заявлений, а на 50 мест профиля «Информационные системы и технологии» – 441 заявление от абитуриентов.

«Менеджмент» на экономфаке по-прежнему в числе лидеров: на пять бюджетных мест – 623 заявления, конкурс – 125 человек на место! Профиль подготовки «Экономика» пользуется не меньшим спросом: конкурс здесь 67 человек на 10 бюджетных мест. Мечтают абитуриенты этого года и о профессии политолога: на пять мест – 302 претендента. Конкурс на специальность «Государственное и муниципальное управление» доходит до 41 человека на место.

Специальность «Реклама и связи с общественностью» мечтают получить 370 абитуриентов, которые претендуют на десять мест. Почти такой же конкурс, 36 человек на место, – на «Правовом обеспечении национальной безопасности». Замыкают список самых популярных специальностей «Международные отношения»: 23 человека на место и «Востоковедение и африканистика»: 20 человек на место.

Буду агентом информационной безопасности

В Кубанском государственном технологическом университете у абитуриентов стабильный спрос на специальности, связанные с энергетикой и электротехникой, менеджментом в разных сферах и информационной безопасностью. Конкурс на специальность «Информатика и вычислительная техника» - 41 человек на место, а «Информационная безопасность» – 21 человек на место. Получить специальность «Автоматизация технических процессов и производств» хотят 391 абитуриент: конкурс здесь составляет 15 человек на место.

Профиль «Экономика», связанный с техническими специальностями, тоже очень популярен: на 6 бюджетных мест претендуют 572 человека – конкурс составляет 95 человек на место. На специальности «Менеджмент» он чуть ниже: 82 человека на место, на государственном и муниципальном управлении – «скромные» 75 абитуриентов на одно из шести бюджетных мест. Востребована и социология: 38 человек на место.

Хочу быть кадастровым инженером и спортивным менеджером

В Кубанском государственном агроуниверситете, как и в предыдущие годы, популярна специальность «Землеустройство и кадастры»: на 54 бюджетных места подано 1173 заявления – конкурс составляет 21 человек на место. Получить специальность «Цифровая экономика» хотят 895 ребят: конкурс составляет 17 человек на место. Чуточку ниже он на профилях «Информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика», на каждый из которых подано больше тысячи заявлений абитуриентов: 13 человек на каждое из бюджетных мест. Традиционно востребованы такие специальности, как «Строительство» и «Агроинженерия (электрооборудование и электротехнологии)»: больше десяти человек на место.

В Кубанском госуниверситете физкультуры, спорта и туризма лидером спроса среди абитуриентов является специальность «Туризм»: конкурс достигает 13 человек на место. Стать спортивным менеджером мечтает 161 вчерашний школьник: конкурс составляет 6 человек на каждое из 25 бюджетных мест. Устойчиво популярна специальность «Адаптивная физкультура и физическая реабилитация»: конкурс на нее – более четырех человек на место.

БУДЬ В КУРСЕ

Дети участников специальной военной операции поступают в вузы региона по 10-процентной квоте и в упрощенном порядке. Абитуриенты из ДНР и ЛНР и Украины также поступают в вузы без результатов ЕГЭ – по результатам экзаменов в вузе: места для них создадут за счет увеличения квоты на обучение иностранных граждан. Одними из первых, 28-30 июля, вузы зачислят их, а также победителей Всероссийской олимпиады школьников и льготников: инвалидов и сирот. С 3 по 9 августа будут зачислены остальные абитуриенты.