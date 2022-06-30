Я уеду жить в Сочи: горячий топ южных новостроек

Фото: Иван ВИСЛОВ

Стоимость квартир в Сочи за последние месяцы упала на 4,7%, рынок постепенно приходит в докризисную норму. Другими словами, именно сейчас есть возможность купить квартиру у моря с выгодой. Вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера изучили рынок новостроек и выбрали подходящие варианты для новоселья на юге.

Критерии, по которым мы выбирали квартиры, – расположение, комфорт, стоимость, инвестиционная привлекательность. В наш ТОП попали строящиеся или недавно сданные проекты от эконома до элит-класса в трех районах Большого Сочи: Центральном, Хостинском и Адлерском. Кстати, если вы новичок в нашем городе или только планируете сюда перебраться, определиться с подходящим районом поможет «инструкция» журнала Домклик о том, где покупать квартиру в Сочи.

Центральный район

Престижная, дорогая и самая востребованная часть Сочи. Район отличается развитой социальной и развлекательной инфраструктурой, притягивает гостей курорта. Здесь сосредоточены все финансовые, деловые, событийные потоки региона.

Чаще всего недвижимость в центре выбирают для сдачи в аренду – элитные дома у моря, стильные апартаменты, современные комплексы. Но если вы решите здесь жить, то плюсы района – детские сады, школы, пляжи, рестораны – будут работать на вас.

ЖК «Новая Заря»

«Новая Заря» – масштабный проект, который состоит из шести двенадцатиэтажных домов с большой закрытой территорией, только для своих. Настоящий семейный комплекс с самодостаточной внутренней инфраструктурой. Особенно подходит тем, кто не хочет выбирать между насыщенностью жизни в центре и спокойствием спального района. Здесь можно получить все и сразу!

В 10-15 минутах находятся Торговая галерея и железнодорожный вокзал, да и до моря всего десять минут. По соседству – самый большой ТРЦ «Море Молл».

Водителям понравятся удобные развязки, а родителям – близость детских садов и школ. Комплекс уже сдан, не нужно ждать – заезжай и живи! Однокомнатная квартира в этом доме на сайте сервиса Домклик на данный момент стоит от 5 915 700 рублей.

ЖК «Новая Заря». Источник domclick.ru

ЖК «Гармония-4»

Это жилой комплекс бизнес-класса с удачным расположением: в центре, в самой его экологичной части, в районе Мамайка. Рядом находятся самые чистые пляжи города, «Ласточка» и «Русалочка».

Все необходимое для жизни активного горожанина в двух шагах: магазины и кафе, социальные объекты и общественный транспорт.

Планировки понравятся тем, кто предпочитает свободу, простор и свет: увеличенные потолки до трех метров, много окон даже в самых маленьких квартирах. Представьте, как будете наслаждаться красочными южными закатами и рассветами с чашечкой кофе в руках!

«Дом идеален для влюбленных в море, всего несколько минут – и вы на берегу», - отмечает Эдуард, один из новоселов «Гармонии».

На сайте сервиса Домклик цены в этом ЖК стартуют от 5 500 000 рублей за небольшую однокомнатную квартиру.

ЖК «Гармония-4». Источник domclick.ru

Хостинский район

Уникальный экологичный район в окружении гор, в долине реки Хоста – он далек от суеты города. Здесь чаще всего покупают жилье для жизни, реже – для инвестиций. Инфраструктура развита, до ключевых точек легко добраться на общественном транспорте или личном авто, но при этом есть ощущение загородного спокойствия.

ЖК «Министерские озера»

Один из самых востребованных комплексов города с идеальным расположением: рядом с рекой Бзугу, в окружении зелени, чуть в стороне, но все равно близко от центра. Проект подразумевает комфорт на каждом уровне жизни: от школ и детских садов на территории до прогулочных тропинок, парковок и коммерческих помещений на нижних этажах. Особенность комплекса – его экологичность: по сути, это уютный дом в южном лесу, но рядом с цивилизацией.

«Район тихий, спокойный. Рядом красивое озеро, национальный парк с растениями из Красной книги. Охраняемая территория и лучшая в Сочи детская площадка», - рассказывает одна из жительниц дома, Наталия.

«Министерские озера» уже сданы, но в продаже еще есть квартиры как от застройщика, так и от первых собственников. На сайте сервиса Домклик цены на этот ЖК стартуют от 5 250 000 рублей за однушку.

ЖК «Министерские озера». Источник domclick.ru

ЖК «Кислород»

Дом бизнес-класса на северном склоне горы Бытха. Здесь кажется, что вы находитесь вдали от цивилизации, в зеленом оазисе – но в то же время от комплекса до центра Сочи всего семь минут на авто. Дорога до моря займет десять минут. Пляжи на выбор: от благоустроенных городских и санаторных до безлюдных диких.

Проект идеален для любителей активного отдыха: рядом проходят туристические маршруты с водопадами, минеральными источниками, лесами и смотровыми площадками.

Этот жилой комплекс еще строится (по плану, первые корпуса будут сданы в 2023 году), но тем, кто раздумывает о покупке, стоит поторопиться: стоимость квартир в этом комплексе растет довольно быстро. Кстати, следить за динамикой цен удобно на сайте сервиса Домклик: в карточках новостроек там можно получить максимум полезной информации о квартирах, планировках, ценах и, конечно, о застройщиках.

И напоследок: однокомнатную квартиру в этом доме на сайте сервиса Домклик можно присмотреть по цене от 6 800 000.

ЖК «Кислород». Источник domclick.ru

Адлерский район

Центр жизни курорта в летнее время – из-за близости аэропорта с одной стороны и Олимпийских объектов — с другой. Здесь совсем иной Сочи: спортивный, фестивальный, концертный, образовательный.

Рынок недвижимости здесь контрастен: в продаже много как элитных новостроек, так и старого фонда на любой вкус.

ЖК «Летний»

Жилой комплекс «Летний» строится в живописном зеленом месте, в ущелье реки Кудепста, в окружении Сочинского национального парка. Это проект на стыке желаний: с одной стороны, удобная транспортная развязка, детский сад, школа и поликлиника поблизости, магазины на первых этажах, доступ к вокзалу и аэропорту, а с другой – море и Тисо-самшитовая роща в соседях и собственная набережная. Из окон видны море и горы — представьте, как будете просыпаться с такой панорамой! До самых чистых пляжей района – пять минут. Для тех, кто мечтает совмещать ритм города и спокойствие природы. Дом еще не сдан – по плану, новоселье здесь можно будет сыграть в 2025 году. А вот покупать квартиру лучше уже сейчас: дальше будет дороже. А пока цены на Домклик – от 5 928 000 рублей.

ЖК «Летний». Источник domclick.ru

ЖК «Флора»

Он тоже еще строится – сдача намечена на 2024 год. Но по проекту, изюминками этого жилого комплекса станут комфорт повседневной жизни, близость к природе и здоровый микроклимат. Здесь нет шума мегаполиса: только шелест травы и шум реки.

Комплекс отличает большое количество мест для прогулок, пробежек, занятий спортом. Поблизости запланировано строительство школы и детского сада.

В соседях – здравницы и санатории Сочи, лучшие пляжи и возможности для путешествий к водопадам, ущельям, горам.

Цена будущего новоселья – от 6 300 000 рублей, за эту сумму можно купить компактную студию.

ЖК «Флора». Источник domclick.ru

Кстати, если вам покажется, что цены в этих проектах «кусаются», не забывайте, что именно Сочи на днях стал «родиной» нового рекорда цен на недвижимость в новостройках России: стоимость квадратного метра (одного!) в одном из элитных проектов города в ходе закрытого сбора заявок достигла 6 500 000 миллионов рублей.

По сравнению с этим, целая квартира за те же деньги – чрезвычайно выгодное предложение.

НА ЗАМЕТКУ

А что делать, если вам понравились сразу три квартиры в разных районах Сочи? Делимся лайфхаком: определить победителя поможет бесплатный сервис сравнения от Домклик. Умный алгоритм проанализирует ваших «фаворитов» по сорока различным критериям и поможет не пропустить самые выгодные стороны каждой квартиры. Подробнее о том, как это работает, читайте в журнале Домклик.