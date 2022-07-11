Сказка - как триллер. «Волк и семеро козлят» ставят в Краснодаре

В Новом театре кукол репетируют "триллер" про Волка и козлят. Фото: КМТО "Премьера".

Театр кукол «Премьеры» последним из государственных театров столицы региона закрывает сезон. На этой неделе он выпустит премьеру спектакля «Волк и семеро козлят» в постановке режиссера театра и кино Кристине Квитко, чьи спектакли идут в детских театрах Санкт-Петербурга и Москвы.

– Название «Волк и семеро козлят» режиссеру предложили мы, – рассказали «КП» - Кубань» в Новом театре кукол. – А необычное решение постановки: поставить всем известный сюжет как триллер для самых маленьких зрителей со счастливым концом с помощью понятного детям юмора, языка жестов и междометий, уже нам предложила режиссер.

Кукол и декорации для премьеры делают мастерские Нового театра кукол. Театр кукол муниципальной «Премьеры»

Детвора увидит действие, которое разыграют черно-белые куклы среди цветных кубиков почти в рост юных зрителей. Такое сценическое решение предложили молодые краснодарские художники, которые недавно пришли в Новый театр кукол: художник-постановщик Дарья Боханова и художник по куклам Валерия Штацкая.

– Специально для нашего театра пьесу по знаменитой сказке братьев Гримм написала современный петербургский драматург София Дымшиц, – добавили в Новом театре кукол. – Музыку к спектаклю сочинил краснодарский театральный композитор Валентин Демин, а балетмейстером спектакля выступил петербургский хореограф Станислав Бибик.

Режиссер Кристина Квитко не боится напугать маленьких зрителей. Театр кукол муниципальной «Премьеры»

В спектакле «Волк и семеро козлят» заняты восемь актеров Нового театра кукол: заслуженный артист Краснодарского края Александр Гилязетдинов, Марина Карпенко, Эмиль Булатов, Оксана Житникова, Мария Арешкина, Георгий Лазариди, Антонина Есипова и Владислав Семенихин.

Премьера сказки-триллера для самых маленьких пройдет 15 июля в 17:00, 16 июля в 11:00 и 14:00, 17 июля в 11:00. Билет на спектакль «Волк и семеро козлят» стоит 280 рублей.