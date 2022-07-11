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Общество11 июля 2022 12:17

Сказка - как триллер. «Волк и семеро козлят» ставят в Краснодаре

Новый театр кукол завершит сезон премьерой сказки-триллера в Краснодаре
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
В Новом театре кукол репетируют "триллер" про Волка и козлят. Фото: КМТО "Премьера".

В Новом театре кукол репетируют "триллер" про Волка и козлят. Фото: КМТО "Премьера".

Театр кукол «Премьеры» последним из государственных театров столицы региона закрывает сезон. На этой неделе он выпустит премьеру спектакля «Волк и семеро козлят» в постановке режиссера театра и кино Кристине Квитко, чьи спектакли идут в детских театрах Санкт-Петербурга и Москвы.

– Название «Волк и семеро козлят» режиссеру предложили мы, – рассказали «КП» - Кубань» в Новом театре кукол. – А необычное решение постановки: поставить всем известный сюжет как триллер для самых маленьких зрителей со счастливым концом с помощью понятного детям юмора, языка жестов и междометий, уже нам предложила режиссер.

Кукол и декорации для премьеры делают мастерские Нового театра кукол. Театр кукол муниципальной «Премьеры»

Кукол и декорации для премьеры делают мастерские Нового театра кукол. Театр кукол муниципальной «Премьеры»

Детвора увидит действие, которое разыграют черно-белые куклы среди цветных кубиков почти в рост юных зрителей. Такое сценическое решение предложили молодые краснодарские художники, которые недавно пришли в Новый театр кукол: художник-постановщик Дарья Боханова и художник по куклам Валерия Штацкая.

– Специально для нашего театра пьесу по знаменитой сказке братьев Гримм написала современный петербургский драматург София Дымшиц, – добавили в Новом театре кукол. – Музыку к спектаклю сочинил краснодарский театральный композитор Валентин Демин, а балетмейстером спектакля выступил петербургский хореограф Станислав Бибик.

Режиссер Кристина Квитко не боится напугать маленьких зрителей. Театр кукол муниципальной «Премьеры»

Режиссер Кристина Квитко не боится напугать маленьких зрителей. Театр кукол муниципальной «Премьеры»

В спектакле «Волк и семеро козлят» заняты восемь актеров Нового театра кукол: заслуженный артист Краснодарского края Александр Гилязетдинов, Марина Карпенко, Эмиль Булатов, Оксана Житникова, Мария Арешкина, Георгий Лазариди, Антонина Есипова и Владислав Семенихин.

Премьера сказки-триллера для самых маленьких пройдет 15 июля в 17:00, 16 июля в 11:00 и 14:00, 17 июля в 11:00. Билет на спектакль «Волк и семеро козлят» стоит 280 рублей.

Афиша: Театр