В Микрорайоне “Губернский” пополнение!

Фото: Анастасия Шашкина

Жаркий июль станет особенно ярким для молодых семей Краснодара. В микрорайоне “Губернский” сразу два дома сданы раньше срока - 10 и 12 литеры. Группа компаний “ЮгСтройИнвест” организовала для новоселов яркий праздник. Живая музыка, стильная фотозона, аниматоры и аквагрим, подарки от застройщика - все было создано для того, чтобы этот день запомнился новоиспеченным жильцам “Губернского” надолго.

Фото: Анастасия Шашкина

Современные входные группы и холл, бесшумные скоростные лифты. В шаговой доступности - удобный паркинг. В квартирах выполнена качественная предчистовая отделка, проведены все важные коммуникации. А из окон квартир 10 и 12 литера открываются отличные виды. Новоселы смогут наблюдать красивые закаты не выходя из дома.

Фото: Анастасия Шашкина

“Губернский” не зря называют самым семейный микрорайоном. Во дворах новых домов оборудованы современные детские площадки с травмобезопасным покрытием, игровыми комплексами, качелями, тематическим зонированием и зонами отдыха для молодых родителей.

Фото: Анастасия Шашкина

Для маленьких жителей микрорайона застройщик создал увлекательную игровую среду где дети смогут почувствовать себя взрослыми. Например, площадка автогородка оборудована с дорожными знаками, пешеходными переходами, автозаправкой, постом ДПС и даже полицейским участком. А на площадке для юных строителей есть башенный кран, скалодром, игровые экскаваторы и качели. Здесь ребенок будет по-настоящему будет увлечен и оторвется от гаджетов.

Фото: Анастасия Шашкина

Особое внимание застройщик уделил созданию социальной инфраструктуры. Молодым родителям можно забыть о проблеме куда устроить ребенка. В микрорайоне уже работает школа школа на 1550 мест и два детских сада - на 280 и 300 мест. Осенью откроет свои двери третий по счету детский сад-ясли ещё для трехсот малышей. Губернский помогает экономить время жителям мегаполиса.

Фото: Анастасия Шашкина

Новые дома имеют выгодное расположение! Недалеко от 10 и 12 литеров есть уютная аллея с лавочками и арт-объектами. Стильное ландшафтное озеленение аллеи создает идеальную среду для прогулок после рабочего дня как с семьей, так и с четверолапыми питомцами. Рядом с аллеей есть специальная закрытая площадка для выгула и дрессировки собак. Созданы отличные условия и для любителей спортивного отдыха: воркаут зоны, крытый тренажерный зал, площадки, роллердром и памп-трек. И, конечно, современные детские площадки с травмобезопасным покрытием.

Фото: Анастасия Шашкина

Группа компаний “ЮгСтройинвест”уже на протяжении 19 лет создает по-настоящему современное, качественное, комфортное жилье на юге страны и носит звание “Надежный застройщик России”. Профессиональная команда учитывает все потребности горожан. А жители Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону ежегодно выбирают новые квартиры в микрорайонах от застройщика. Качество и профессионализм компании отмечают и специалисты независимой строительной премии “Urban Awards” уже второй год.