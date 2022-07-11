Ночевали в палатке в русле реки: Родители с трехлетним ребенком проигнорировали оповещения о стихии и чуть не стали жертвами потопа в Сочи

Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям об опасности на реках во время непогоды Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ

В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, несколько дней напоминают о возможном ударе стихии. В регионе прогнозируют ливни с грозами, которые местами уже оставили после себя последствия. Жителям напоминают о правилах безопасности в непогоду, но некоторые все же пытаются игнорировать оповещения. А это может грозить трагедией.

Чудом избежать ЧП удалось в Сочи. Семья – мама, папа и 3-летний малыш – накануне прихватили палатку, вещи и отправились на отдых к реке Сочи. При этом взрослые не обратили внимание на то, что из-за осадков возможен подъем уровня воды в реках до критических отметок.

Семья, прибыв на место, растянула палатку и начала воскресный отдых. Позже они все вместе забрались в нее спать. Но, проснувшись, туристы поняли, что не смогут выбраться на берег – из-за осадков уровень воды в реке сильно поднялся.

- 11 июля в 07:35 через в спасательный отряд МЧС позвонил мужчина и сообщил, что он с семьей находится на островке в русле реки Сочи в районе улицы Подгорной. К месту происшествия выехали дежурные смены спасателей ЮРПСО МЧС РФ и Службы спасения города, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ. - Прибыв на место, спасатели натянули переправу и эвакуировали семью в безопасное место. Объяснить спасателям, почему они проигнорировали штормовое предупреждения и подвергли опасности жизнь маленького ребенка, взрослые люди не смогли.

Уточняется, что с семьей все хорошо – медицинская помощь никому не понадобилась.

Тем временем спасатели в очередной раз напоминают о том, что в Сочи действует неблагоприятный прогноз – ливни, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 20-22 метров в секунду. Разгул стихии может стать причиной трагедии, как и двумя неделями ранее.

Напомним, в Сочи 24 июня две машины из-за обильных дождей потоком воды унесло в море. В автомобилях, припаркованных под мостом у реки, находились семь человек. Спасатели разыскали чудом выжившего мужчину и тела двух женщин.

Активная фаза поисков еще оного мужчины и троих детей, в том числе годовалого малыша, завершилась спустя 11 дней после трагедии.

- Поиск будет осуществляться маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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