Дагомыс после ливня 11 июля 2022: из подвалов выкачивают воду, засыпаны мусором детские площадки

Последствия подтоплений в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

- Смотри, какое море стало рыжее, - обсуждают цвет волн двое пассажиров «Ласточки» из Адлера. За окном - буквально рыжее море. Таким оно стало после шторма и ливня, которые разгулялись в Сочи в ночь на 11 июля. Курорт, собственно, и сейчас продолжает заливать. Но больше всего в эту ночь досталось Дагомысу. Тут из берегов вышли две местные реки - Ира и Восточный Дагомыс. В 17 многоэтажках затопило подвалы, под воду ушли и машины. Смыты огороды.

Последствия подтоплений в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Корреспондент «Комсомолки» побывал в Дагомысе, который больше всех пострадал от удара стихии.

Иду вдоль той самой реки Дагомыс, уровень которой ночью поднялся на три метра. В частном секторе кипит работа – народ разгребает завалы, чистит дворы и саму улицу. К местным магазинам нанесло кучу веток и мусора, все предстоит убрать не только коммунальщикам, но и самим жителям.

Последствия подтоплений в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В центре поселка тоже кипит работа. Тут спецтехника откачивает воду из подвалов тех самых затопленных многоэтажек.

- Вода так сильно поднялась, что залила первые четыре ступеньки первого этажа, все подвалы были залиты, - говорит житель одного из домов. - Но самое страшное это то, что вода пошла в машину. Сейчас все это будет очень долго сохнуть.

Последствия подтоплений в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Мужчина показывает мне свою иномарку. В салоне - полно грязной жижи.

- Это я уже часть вычерпал воды, - вздыхает он. – А потом еще все помыть и, когда высохнет, в химчистку сдать. Ездить в такой грязной машине нельзя.

Последствия подтоплений в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Пока в центре сгребают ветки и откачивают воду из подвалов, детские площадки на набережной тоже нуждаются в очистке. Тут полно веток, грязи и луж. По поселку ездят уборочные машины и наводят порядок. Обещают за день управиться.

Последствия подтоплений в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

А тем временем штормовое предупреждение в Сочи продлено до 13 июля. Только к этому дню синоптики обещают солнце. Пока что на курорте будет лить дождь, а на море – штормить. Поэтому мэр Сочи Алексей Копайгородский уже обратился к местным и отдыхающим с просьбой не купаться в море и не отдыхать в эти дни на берегу и у рек.

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